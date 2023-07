Logitech Master MX Master 3S, mouse wireless ad alte prestazioni, con il 33% di sconto!

Se state cercando un mouse wireless che unisce design, comfort e tecnologia di ultima generazione, allora non potete lasciarvi sfuggire l'offerta di oggi su Amazon! Il Logitech MX Master 3S, riconosciuto come uno dei migliori mouse sul mercato, è attualmente disponibile a un prezzo assolutamente imperdibile.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il mouse Logitech MX Master 3S, che attualmente potete portarvi a casa a soli 90,99€, rispetto agli usuali 134,99€ di listino, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 44€.

Logitech MX Master 3S è un mouse wireless di alta qualità, noto per la sua ergonomia, precisione e versatilità. Progettato per offrire il massimo comfort, si adatta perfettamente alla forma della mano, garantendo un utilizzo prolungato senza affaticamento.

Il mouse Logitech MX Master 3S è dotato di una ruota di scorrimento ultra-veloce che consente di navigare velocemente attraverso lunghi documenti o pagine web. Inoltre, il mouse Logitech MX Master 3S dispone di un sensore Darkfield con una precisione sino a 8.000 DPI che funziona su qualsiasi superficie, incluso il vetro.

Con la capacità di connessione a più dispositivi contemporaneamente, il mouse Logitech MX Master 3S è ideale per chi lavora in ambienti multischermo o multidevice. È inoltre dotato di un pulsante laterale che può essere personalizzato per eseguire funzioni specifiche, rendendolo estremamente versatile per una varietà di utilizzi.

La batteria ricaricabile del mouse Logitech MX Master 3S offre fino a 70 giorni di autonomia con una singola carica, permettendo un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti.

Leggi anche Mouse da gaming | I migliori del 2023

Questa offerta sono solo alcune di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche i migliori monitor gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.