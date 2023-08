Logitech G935, cuffie gaming wireless al top, oggi con 60€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spiccano le cuffie gaming Logitech G935, che potete acquistare a soli 129,99€ invece dei soliti 189,99€ di listino, con un risparmio reale di 60€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un headset gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Concepito per assicurare un'esperienza di gioco eccezionale, l'headset gaming Logitech G935 è il risultato di un design sofisticato che garantisce comfort e prestazioni elevate. L'imbottitura di qualità premium in similpelle che rivestono sia le cuffie che la fascia, sono pensati per offrire un comfort ineguagliabile, anche durante le maratone di gioco più intense.

Le cuffie gaming Logitech G935 si distingue per le sue caratteristiche tecniche di alto livello. La presenza di un'illuminazione Lightsync RGB, implementata attraverso strisce LED integrate, dona un tocco di stile unico. Per una qualità audio di alto livello, il headset è dotato del supporto per DTS Headphone:X 2.0 e dispone di un microfono da 6mm, con un pratico indicatore luminoso rosso che segnala quando è attivo.

L'autonomia delle cuffie gaming Logitech G935 raggiunge fino a 12 ore, garantendo lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. La connessione wireless a 2,4 GHz assicura una trasmissione fluida e un'ampia libertà di movimento, fondamentale per ogni gamer.

L'innovazione prosegue con i driver Pro G da 50mm, realizzati con materiali ibridi intrecciati per garantire la massima resistenza e durata. La perfetta riproduzione di suoni e colonne sonore è assicurata dall'Intelligenza Artificiale, che permette anche di identificare la posizione degli avversari attraverso il suono dei loro passi e della ricarica delle armi.

Leggi anche Cuffie da gaming | Le migliori del 2023

Oltre alle cuffie gaming Logitech G935 menzionate in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui le migliori TV gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.