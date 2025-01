Lo spin-off multiplayer di Horizon sarebbe stato cancellato

Brutte notizie per i fan dell’universo di Horizon: secondo fonti sudcoreane, Project H - presunto MMO sviluppato da NCsoft e ispirato al celebre franchise di Guerrilla Games - sarebbe stato ufficialmente cancellato.

Il progetto, conosciuto anche come Skyline, sembrava promettere un’esperienza multiplayer unica ambientata nel mondo post-apocalittico dominato dalle macchine, ma non vedrà mai la luce.

In sviluppo dal 2021, Project H era parte di una collaborazione annunciata nel 2023 tra Sony e NCsoft, con l’obiettivo di espandere i franchise PlayStation oltre i confini della console tradizionale, puntando al vasto pubblico del mercato globale.

Si vociferava che NCsoft avrebbe utilizzato alcune delle IP di punta di Sony, e il titolo in questione era proprio un MMO basato sull’universo di Horizon, come riportato anche da The Gamer.

Il logo di Skyline, condiviso da fonti interne, usava persino lo stesso font caratteristico di Horizon Zero Dawn, lasciando pochi dubbi sul fatto che il progetto fosse legato al mondo di Aloy (che trovate su Amazon).

Tuttavia, il destino di questo ambizioso spin-off sembra essere stato segnato da difficoltà insormontabili.

La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per Sony, che ha recentemente cancellato altri giochi live-service, come uno spin-off di God of War e un progetto segreto di Bend Studio.

Secondo il report di MTN, il team di sviluppo di Project H, conosciuto internamente come “H seed”, è stato avvisato della cancellazione solo questo mese, nonostante la decisione di abbandonare il progetto risalga al 2023.

Gli sviluppatori sono stati poi riassegnati, com'è giusto che sia, ad altri progetti all’interno di NCsoft.

Project H rappresentava la prima collaborazione ufficiale tra Sony e NCsoft, e il suo successo avrebbe potuto aprire la strada ad altre partnership, magari utilizzando IP iconiche come The Last of Us o Uncharted.

Nonostante ciò, Guerrilla Games sta ancora lavorando a un progetto multiplayer ambientato nell’universo di Horizon, sviluppato internamente e indipendente da Project H. Questo potrebbe essere il vero futuro del multiplayer per il franchise, garantendo un controllo creativo più diretto da parte di Sony e Guerrilla.