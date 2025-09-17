Il conto alla rovescia per Little Nightmares 3 si accorcia, ma da oggi l’attesa si fa molto più sopportabile: la demo è disponibile su console e PC e permette finalmente di dare un primo assaggio al nuovo capitolo della saga.

Non si parla più di indiscrezioni o rumor, stavolta basta accendere la propria piattaforma da gioco e scaricare la prova gratuita per tuffarsi subito nelle atmosfere disturbanti pensate da Supermassive Games.

Negli scorsi giorni si era parlato di un possibile arrivo imminente, complice un’indiscrezione nata su Reddit, dove un utente aveva notato un curioso riferimento all’esistenza della demo in un video dedicato al gioco.

Quella che sembrava una semplice soffiata si è rivelata corretta, e oggi i fan possono verificarlo di persona provando i primi minuti di questa nuova avventura.

Questa anteprima permette di assaporare in anticipo il lavoro del team dietro Until Dawn e The Quarry, che ha raccolto l’eredità di Tarsier Studios e punta a far evolvere il franchise.

La demo offre un assaggio del nuovo gameplay e della modalità cooperativa online, la vera novità di questo terzo capitolo, pensata per trasformare l’orrore in un’esperienza condivisa.

La decisione di rendere giocabile il titolo a poche settimane dall’uscita sembra puntare a un obiettivo chiaro: alimentare ancora di più il passaparola e mantenere alta la curiosità di chi aspetta il lancio di ottobre.

E con il fascino malato e l’immaginario inquietante che hanno reso iconici i primi due capitoli, questa mossa rischia di trasformare l’hype in una vera e propria febbre.

Chi era impaziente di scoprire il prossimo incubo, insomma, da oggi non ha più scuse: è il momento di premere “gioca” e scoprire cosa ci aspetta dall’altra parte dello schermo.