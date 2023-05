Little Nightmares 2 per PS4 al prezzo più basso di sempre!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui videogiochi.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo la versione PS4 di Little Nightmares 2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 17,90€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 12,90€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 29,99€.

Sviluppato da Tarsier Studios, Little Nightmares 2 è un puzzle-platform che si distingue per la sua atmosfera cupa e inquietante, il suo design artistico unico e i suoi enigmi stimolanti.

Advertisement

In Little Nightmares 2, i giocatori prendono il controllo di un nuovo personaggio chiamato Mono, un giovane ragazzo con un cappello di carta che si trova in un mondo distorto e pieno di terribili creature. Nel corso del gioco, Mono si unisce a Six, la protagonista del primo Little Nightmares, che in questo capitolo funge da personaggio non giocante guidato dall'IA.

L'ambientazione di Little Nightmares II si estende oltre la Maw (il luogo principale del primo gioco) includendo una varietà di nuove, inquietanti ambientazioni, tra cui una scuola sinistra e un ospedale spettrale. Come nel primo gioco, l'obiettivo è di risolvere enigmi e sfuggire alle terrificanti creature che popolano questi luoghi.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,1, abbiamo affermato che "Tarsier Studios dà una forma ben definita alla sua IP e ne evolve alcune meccaniche, presentando temi non subito di facile lettura, ma certamente più maturi e delicati. Sebbene diversi interrogativi siano ancora rimasti senza risposta, è apprezzabile il modo in cui gli sviluppatori siano riusciti a essere convincenti lasciando interpretare molti elementi narrativi appena suggeriti".

Leggi anche Giochi PS4 | I migliori del 2023

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.