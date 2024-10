Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii cambia la data di uscita, ma c'è un motivo

Nel 2025 i fan degli yakuza di SEGA potranno godersi Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e, con una certa sorpresa, potranno farlo anche in anticipo rispetto alla data di uscita originale.

Durante l'evento Xbox Partner Preview di ieri, RGG Studio e SEGA hanno lanciato un nuovo trailer di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, accompagnato da una sorpresa: l'uscita del gioco è stata anticipata dal 28 febbraio 2025 al 21 febbraio, una settimana prima del previsto.

Perché? Il motivo è molto semplice ed è qualcosa che abbiamo visto un sacco di volte nel corso degli anni all'interno dell'industria videoludica.

Lo ha spiegato il direttore di RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, in un messaggio video pubblicato su X (tramite PC Gamer), subito dopo il rilascio del trailer.

Yokoyama ha menzionato che lo sviluppo del gioco sta procedendo più rapidamente del previsto e che il team desidera far arrivare il gioco ai giocatori il prima possibile.

Tuttavia, c'è un altro motivo pratico dietro la nuova data: evitare il confronto diretto con Monster Hunter Wilds, il cui lancio è previsto per il 27 febbraio 2025.

Questo titolo è attualmente uno dei più desiderati su Steam nonché uno dei videogiochi più attesi dell'anno, e ha senso per RGG Studio voler evitare una concorrenza così serrata.

Nell'attesa i fan di Yakuza avranno comunque qualcosa da fare. Su Prime Video sta per arrivare la serie TV e, stando alle premesse, potrebbe essere una grande sorpresa per i fan e non solo.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (lo trovate su Amazon) è una delle sorprese del grande rilancio della saga di SEGA, e al suo annuncio ci ha certamente sorpreso per la sua follia totale piratesca.

Per gli altri annunci dell'Xbox Partner Preview potete recuperare la nostra notizia con tutti gli annunci e trailer.