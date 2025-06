Durante la Summer Game Fest 2025, Neowiz e Round8 Studio hanno sorpreso mostrando Lies of P: Overture, una nuova espansione prequel del celebre soulslike ispirato a Pinocchio.

Il contenuto si è mostrato in un trailer intenso e carico di mistero, rivelando una nuova parte della storia ancora più cupa e disturbante.

Ambientata prima degli eventi del gioco principale (che trovate su Amazon), Overture promette di approfondire le origini del mondo di Krat, mostrando i primi segni dell’oscurità che avrebbe poi travolto la città.

Nuovi nemici, boss inediti, ambientazioni tetre e una narrazione più introspettiva accompagneranno i giocatori in questa nuova discesa negli abissi della follia meccanica.

La notizia ancora più sorprendente? Lies of P: Overture è disponibile da oggi su PlayStation e Xbox .

Un'espansione pensata per i fan più affamati di lore, che punta a consolidare ancora di più l'identità di Lies of P come uno dei soulslike più riusciti degli ultimi anni.

Lies of P ha saputo sorprendere tutti lo scorso anno, conquistando i fan del genere con una formula familiare ma perfettamente calibrata e un’estetica unica. Overture sembra voler andare ancora più a fondo, arricchendo il lore e l’atmosfera con una direzione artistica sempre più inquietante.

Che venga rilasciato a sorpresa il giorno stesso dell'annuncio è una mossa audace, ma perfetta per un titolo che ha sempre giocato con le aspettative.

Per chi ha amato il gioco base, è semplicemente un ritorno imperdibile nell’incubo delle marionette.

Nel nostro provato vi abbiamo raccontato che «ci sembra riduttivo considerare un semplice DLC. L’espansione – termine più appropriato – riprende tutto quello che c’era di buono nel gioco base e lo espande con nuovi livelli e soprattutto nuove armi, nemici e boss che, da quanto abbiamo visto, sono all’altezza dell’ottima qualità del titolo originale.»

Infine, scopriamo gli annunci della Summer Game Fest, la conferenza che nella notte tra il 6 e il 7 giugno apre le danze dell'estate videoludica.