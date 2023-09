Lies of P, il nuovo video gameplay svela i terrori dell'Arcade Lorenzini

L'intrigante Lies of P si sta preparando al suo debutto ufficiale su console e PC, particolarmente atteso dai fan dei soulslike e anche dagli utenti iscritti a Xbox Game Pass, dato che sarà disponibile gratis al day one sul servizio in abbonamento.

Il soulslike con protagonista Pinocchio (potete prenotarlo su Amazon) ha attirato fin da subito l'attenzione dei fan per via delle sue innegabili somiglianze con Bloodborne, anche se ha già dimostrato di voler brillare di luce propria con atmosfere inquietanti.

Il nuovo video gameplay pubblicato da Neowiz intende proprio sottolineare questa cura per i dettagli: con un lungo catturato della durata di 7 minuti, il team di sviluppo ci ha infatti mostrato l'oscurità e i terrori che sono pronti ad attenderci nell'Arcade Lorenzini, una delle location presenti nel nuovo soulslike.

Quello che una volta era uno dei più affascinanti centri arcade di Krat, adesso è diventato sede di nuovi mostri pronti a darci la caccia, ma anche di armi e nuovi boss tutti da sconfiggere.

Il video gameplay mette anche in evidenza che Neowiz ha ben accolto i consigli arrivati dopo i primi test di Lies of P, migliorando soprattutto i feedback visivi dei colpi messi a segno e ricevuti e anche il sound design complessivo, migliorando il coinvolgimento potenziale dei giocatori.

Non ci resta che attendere l'uscita ufficiale del soulslike, prevista per il prossimo 19 settembre 2023: una giornata sicuramente ricca per gli appassionati di videogiochi, dato che nella stessa data sarà disponibile anche Mortal Kombat 1.

Se siete curiosi di provare l'ultima fatica di Neowiz, vi ricordiamo che la demo di Lies of P è ancora disponibile sugli store: avrebbe dovuto essere disponibile solo per un periodo limitato, ma l'enorme successo ha convinto gli sviluppatori a renderla scaricabile per sempre.

Il team di sviluppo ha anche confermato che sarà necessario più di un playthrough per poter assistere a tutti i contenuti di gioco: Lies of P avrà infatti molteplici finali.

È stato anche confermato un curioso crossover con un altro soulslike, ma al momento non è stato chiarito come si svolgerà questa collaborazione.