LG OLED C2 da 55" oggi a meno di 1500€! Risparmi 500€!

Se siete alla ricerca di una smart TV all'avanguardia che possa soddisfare le vostre esigenze, oggi è il momento giusto per fare il grande salto: su Amazon trovate la smart TV LG OLED Evo 4K OLED55C24LA con un imperdibile sconto del 29%.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, infatti, c'è quella relativa alla smart TV LG OLED Evo 4K OLED55C24LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.499€, rispetto agli usuali 2.099€ di listino, con un risparmio reale di 600€.

La smart TV LG OLED Evo 4K OLED55C24LA porta l'esperienza televisiva a un livello completamente nuovo, grazie al suo straordinario pannello OLED da 55 pollici con pixel autoilluminanti. La smart TV LG OLED Evo 4K OLED55C24LA è alimentata dal potentissimo processore 4K α9 di quinta generazione con intelligenza artificiale, che utilizza algoritmi di deep learning per analizzare e ottimizzare i contenuti visualizzati, garantendo immagini sempre nitide e dettagliate.

Per gli appassionati di videogiochi, la smart TV LG OLED Evo 4K OLED55C24LA offre un'esperienza eccezionale. Dotata di ingressi HDMI 2.1 con pieno supporto alle tecnologie più recenti per console e schede video, come il VRR (Variable Refresh Rate), la smart TV LG OLED Evo 4K OLED55C24LA fornisce un refresh rate dinamico fino a 120Hz.

La smart TV LG OLED Evo 4K OLED55C24LA è equipaggiata con il sistema operativo WebOS, che vi consente di accedere a un'ampia varietà di applicazioni e servizi di streaming, come YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ e tanti altri.

