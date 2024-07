Mr. President, il gioco (del 2016) dove dovete proteggere Trump, spopola su Steam

Non scopriamo certo oggi che Steam ospiti sia grandi produzioni che titoli di nicchia a volte parodistici e volutamente sopra le righe. È di certo anche il caso di Mr. President, che uscì nel 2016 mettendovi sulle spalle un compito molto difficile: proteggere il candidato Presidente degli Stati Uniti... Ronald Rump.

Il riferimento all'ex Presidente Donald Trump non provava nemmeno a farsi velato e, ad aiutarvi nel vostro pericoloso compito, c'era il fatto che il vostro alter ego venisse definito come un vero e proprio «uomo a prova di proiettile». Nei suoi panni, allora, il gioco vi richiedeva di tenere al sicuro Mr Rump, prendendo anche i proiettili al posto suo, se necessario, o spingendolo via dalla traiettoria di fuoco in modi non proprio consoni.

Inutile dire che, dopo i recenti eventi che hanno coinvolto il candidato presidenziale Donald Trump nel corso di un comizio in Pennsylvania, il gioco è diventato un fenomeno su Steam, dove sta scalando le classifiche di popolarità.

Come possiamo vedere da SteamDB e come riportato anche da TheGamer, Mr. President ha avuto un picco di interesse proprio in seguito ai recenti fatti di cronaca, che hanno visto il ferimento di Trump da parte di un attentatore.

Nel tentativo di assassinio del tycoon, oltretutto, è stata uccisa un'altra persona che era presente all'evento, e ce n'è almeno un'altra ferita. Anche l'attentatore, identificato dalla polizia come il ventenne Thomas Matthew Crooks, è rimasto ucciso.

Gli utenti che stanno riscoprendo il parodistico Mr. President sono rimasti sorpresi da come il gioco abbia «predetto il futuro», considerando che uscì prima ancora dell'avvento di Trump alla Casa Bianca, mentre qualcuno afferma che il videogame sia ora «basato su fatti realmente accaduti».

Tra il 13 e il 14 luglio, a proposito del picco di popolarità, il videogame ha fatto registrare 222 recensioni positive degli utenti, mentre il 12 luglio ce n'era stata solamente una.

Basato sul ragdoll dei corpi e su una fisica assurda (a usare un eufemismo), Mr. President diceva già nella sua descrizione che vi avrebbe chiesto di «proteggere il candidato presidenziale più odiato di tutti i tempi: Ronald Rump».

«È il tuo dovere di americano proteggere, servire e vivere sotto il potente dollaro, perché i soldi sono l'unico segnale del valore di qualcuno» recita la descrizione del gioco del 2016, casomai il suo intento satirico non fosse abbastanza chiaro.

Verrebbe da domandarsi se i giocatori curiosi che lo stanno riscoprendo stiano cercando davvero di salvare Ronald Rump, o si stiano solo godendo le meccaniche di gameplay sopra le righe messe in piedi dagli sviluppatori.