Lenovo Legion Go: trapelano prezzi, specifiche e uscite della sfidante di Steam Deck

Dopo i leak dei giorni scorsi, Windows Report ha appreso molti altri dettagli di Lenovo Legion Go, il prossimo PC handheld che lancia il guanto di sfida a Steam Deck e ad ASUS ROG Ally – oltre a vari altri esponenti di questo mercato, come le proposte di Ayaneo.

La fonte, infatti, ha appreso da dei documenti ufficiali quando possiamo aspettarci il lancio, quale sarà il prezzo e quali le specifiche tecniche di Legion Go.

La handheld, che monterà Windows 11, è in realtà molto più vicina a ROG Ally che a Steam Deck (che monta SteamOS su un sistema basato su Linux, ndr) e sembra voler mettere ulteriormente i puntini sulle "i" rispetto alla proposta di ASUS (che trovate in ogni caso su Amazon).

Prezzo e lancio

Secondo quanto riferito dai documenti citati da Windows Report, l'annuncio ufficiale sarebbe previsto per l'IFA del prossimo 1 settembre, con il reveal di tutti i dettagli. Il lancio, invece, dovrebbe concretizzarsi nel mese di ottobre.

Il prezzo sarebbe di 799 euro sul mercato europeo, in linea quindi con quello di ROG Ally (e piuttosto più alto rispetto a una proposta come Deck).

A giustificare questo costo ci sarebbero però le specifiche tecniche, che sarebbero piuttosto alte.

Specifiche tecniche di Lenovo Legion Go

Secondo Windows Report, infatti, possiamo aspettarci queste caratteristiche:

Dimensioni : 210 x 131 x 20 mm (solo corpo), 299 x 131 x 41 mm (con controller inclusi)

: 210 x 131 x 20 mm (solo corpo), 299 x 131 x 41 mm (con controller inclusi) Peso : 640 grammi (senza controller), 854 grammi (con controller)

: 640 grammi (senza controller), 854 grammi (con controller) Display : 8,8" QHD+ 2560 x 1600 IPS 144 Hz

: 8,8" QHD+ 2560 x 1600 IPS 144 Hz CPU : fino a AMD Ryzen Z1 Extreme con AMD RDNA

: fino a AMD Ryzen Z1 Extreme con AMD RDNA Memoria : 16 GB 7500Mhz LPDDR5X

: 16 GB 7500Mhz LPDDR5X Archiviazione : 256 GB, 512 GB, 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242

: 256 GB, 512 GB, 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 OS : Windows 11

: Windows 11 Batteria : 92.2 WHr 900 mah

: 92.2 WHr 900 mah Porte : 3,5 mm jack 1 x USB-C (superiore) 1 x lettore Micro Sd 1 x USB-C (lato inferiore)

: Connettività : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E

: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Bonus: include tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Ci sono molte caratteristiche interessanti, se queste specifiche venissero confermate. Prima di tutto, il supporto di Game Pass, che sposa le parole di Phil Spencer di pochi giorni fa.

Inoltre, impressiona senz'altro il display: sarebbe enorme e addirittura a 1600p, uno sproposito anche rispetto agli 800p che ROG Ally sfoggia su un 7". Quanto peserà sulla batteria?

Interessante la CPU, che si allinea a quella di ROG Ally. Il peso, invece, se confermato sarebbe piuttosto generoso, controller inclusi: per confronto, ROG Ally pesa 608 grammi, Steam Deck 669 grammi.

Qui si parla di 854 grammi – anche se rimane da vedere, certo, quale sarà l'ergonomia della presa, e la possibilità di staccare i controller apre scenari di utilizzo molto comodi, come quelli di Switch e soprattutto di Switch OLED, con il suo corposo stand sul retro.

Attendiamo ovviamente le conferme ufficiali in merito a questi leak che, se confermati, suggeriscono un fronte dei PC handheld più in forma che mai, pronto a nuove proposte che si diano battaglia per conquistare i videogiocatori.

Per tenervi aggiornati in merito, vi raccomandiamo di visitare il nostro hub dedicato alle handheld.

Quando Lenovo si sarà pronunciata in merito, torneremo sicuramente sul tema per un confronto e qualche riflessione su Lenovo Legion Go – soprattutto in virtù della sua idea di andare sopra il full HD su un display sotto i 10".