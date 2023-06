Lenovo IdeaPad 5 Pro, notebook gaming con CPU e GPU Intel, ora con 240€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 9 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il notebook gaming Lenovo IdeaPad 5 Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.259,99€, rispetto agli usuali 1499,99€ di listino, per un risparmio reale di 240€ e uno sconto del 16%.

Lenovo IdeaPad 5 Pro è un notebook gaming dotato di un display da 16" a risoluzione 2.5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Equipaggiato con il processore Intel Core i5-12500H di dodicesima generazione e una scheda grafica dedicata Intel Arc A370M, offre prestazioni di buon livello per il gaming e per la creazione di contenuti. Il suo schermo è certificato TÜV Eyesafe per proteggere gli occhi dalla luce blu durante lunghi periodi di utilizzo. A completare la dotazione tecnica troviamo 16 GB di RAM DDR5 e un veloce SSD NVMe da 1 TB.

La tecnologia Lenovo Super Resolution assicura un'uscita video nitida e fluida per le videoconferenze, mentre la webcam a infrarossi fornisce video di alta qualità. Il notebook gaming Lenovo IdeaPad 5 Pro dispone di connessione Intel Thunderbolt 4 per un trasferimento dati ultraveloce, oltre a porte USB-C e USB-A.

Oltre al notebook gaming Lenovo IdeaPad 5 Pro menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche le migliori TV gaming.

