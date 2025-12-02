Il mondo dei mattoncini danesi si prepara ad accogliere una nuova ondata di adrenalina su quattro ruote. LEGO ha infatti svelato una tripletta di modelli Speed Champions che renderà felici collezionisti e appassionati di supercar, portando nelle case di tutto il mondo alcune delle vetture più spettacolari mai concepite dall'industria automobilistica.

L'arrivo è previsto per l'inizio del nuovo anno, con un prezzo che renderà questi gioielli accessibili a molti portafogli.

LEGO Speed Champions McLaren W1

La McLaren W1 rappresenta un omaggio particolarmente sentito per gli amanti del marchio britannico. Questo set da 287 pezzi celebra infatti il cinquantesimo anniversario della prima vittoria McLaren nel Campionato Mondiale di Formula 1, un traguardo storico che l'azienda di Woking ha voluto ricordare attraverso una supercar stradale dall'aspetto mozzafiato. L'alettone sportivo e il frontale affusolato caratterizzano una vettura che cattura l'essenza stessa del motorsport, mentre la minifigure del pilota sfoggia una tuta celebrativa che richiama proprio questa ricorrenza così importante per il marchio.

LEGO Speed Champions Bugatti Vision Gran Turismo

Dal mondo virtuale dei videogiochi arriva invece la Bugatti Vision Gran Turismo, una hypercar che molti appassionati hanno guidato solo attraverso lo schermo del proprio televisore nel celebre titolo Gran Turismo. Il modello LEGO, composto da 284 elementi, trasforma questa vettura futuristica in realtà tangibile. Le curve scolpite e l'aerodinamica estrema che hanno reso questa Bugatti un'icona digitale sono state riprodotte con cura, mantenendo quell'aspetto quasi alieno che sembra appartenere più al futuro che al presente.

LEGO Speed Champions Ferrari SF90 XX Stradale

La regina indiscussa di questa nuova collezione è però la Ferrari SF90 XX Stradale, il set più corposo con i suoi 393 pezzi. Si tratta della riproduzione fedele della PHEV più potente mai omologata per uso stradale dalla casa di Maranello, un concentrato di tecnologia ibrida plug-in che rappresenta l'avanguardia della produzione del Cavallino Rampante. Il design aggressivo e compatto non lascia spazio a compromessi: prese d'aria studiate nei minimi dettagli, flap posteriori funzionali dal punto di vista estetico e una livrea sportiva che grida velocità anche da ferma.

I set LEGO Speed Champions 2026 già annunciati

Questi tre modelli non arriveranno soli sugli scaffali nel 2026. LEGO ha infatti già annunciato altri set Speed Champions per i primi mesi dell'anno, spaziando dal cinema alla Formula 1. Tra le novità figurano la DeLorean di Ritorno al futuro, Saetta McQueen del celebre film d'animazione Pixar, un'auto da corsa ispirata a quella dell'immaginario team APXGP di F1: Il film e persino una vettura dedicata alla F1 Academy, il campionato femminile che sta crescendo rapidamente nel panorama motoristico mondiale.

Ogni modello della nuova tripletta include naturalmente la propria minifigure di pilota, permettendo ai costruttori di dare vita a scenari di gara o semplicemente di completare l'esposizione con quella figura umana che aggiunge personalità al modello. L'abitacolo personalizzato della Ferrari consente l'inserimento della minifigure al volante, un dettaglio che aumenta il realismo e le possibilità di gioco per i più piccoli, pur mantenendo l'appeal collezionistico per gli adulti.

La filosofia Speed Champions si conferma vincente: riprodurre in scala ridotta vetture leggendarie mantenendo un equilibrio tra fedeltà estetica, giocabilità e complessità costruttiva. Con un numero di pezzi che oscilla tra i 284 e i 393, questi set richiedono un impegno medio in fase di costruzione, risultando accessibili anche a chi non ha particolare esperienza con i mattoncini LEGO ma offre al contempo una sfida soddisfacente per i costruttori più esperti.

Il prezzo di listino fissato a 27,99 euro per ciascun modello posiziona questi set in una fascia estremamente competitiva, considerando la complessità dei dettagli e il prestigio dei marchi automobilistici coinvolti. La disponibilità sarà garantita dal primo gennaio 2026 sia attraverso il canale ufficiale lego.com sia presso i rivenditori specializzati, rendendo questi modelli facilmente reperibili per chi vorrà aggiungerli alla propria collezione sin dal lancio.