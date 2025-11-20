Il mondo del motorsport femminile si prepara a vivere una rivoluzione cromatica e simbolica senza precedenti. A partire dalla stagione 2026, LEGO scenderà in pista con un team ufficiale in F1 Academy, la categoria internazionale dedicata alle giovani pilote. L'annuncio è arrivato nel contesto più spettacolare possibile: la pit lane del circuito cittadino di Las Vegas, durante il weekend del Gran Premio di Formula 1 2025, dove il glamour della Strip ha fatto da cornice a una partnership destinata a cambiare il volto della rappresentazione femminile negli sport motoristici.

La ricerca della visibilità per le atlete nel motorsport passa oggi attraverso canali inediti e strategie che vanno ben oltre la semplice competizione in pista. LEGO Racing nasce proprio con questa filosofia: non solo sponsorizzazione, ma un vero progetto educativo che utilizza il linguaggio universale del gioco per abbattere stereotipi e costruire aspirazioni. La scelta di entrare in F1 Academy con una struttura completa, che include monoposto, pilota ufficiale e persino un set Speed Champions dedicato, rappresenta un investimento culturale prima ancora che sportivo.

Il debutto di LEGO Racing in F1 Academy

Al volante della vettura #32 - cifra che omaggia il 1932, anno di fondazione dell'azienda danese - ci sarà Esmee Kosterman, ventenne olandese il cui curriculum parla già una lingua internazionale. Prima donna a conquistare la Ford Fiesta Sprint Cup nel 2023, Kosterman ha attraversato le categorie junior e le monoposto della Indian F4 prima di assaggiare l'F1 Academy come Wild Card nel round casalingo di Zandvoort nel 2024. La scelta di affidarle il debutto di LEGO Racing non è casuale: serve un volto che incarni sia il talento emergente sia la capacità di ispirare una generazione.

La ricerca Censuswide per LEGO

La collaborazione tra LEGO e F1 Academy poggia su dati che raccontano una realtà spesso ignorata dai media tradizionali. Una ricerca indipendente condotta da Censuswide su un campione di 8.000 persone tra Regno Unito e Stati Uniti – 4.000 genitori e 4.000 ragazze tra 9 e 16 anni – ha rivelato che il 75% delle giovani intervistate trova le corse automobilistiche emozionanti. Non solo: oltre la metà di loro, il 52%, riesce a immaginarsi nel ruolo di pilota, mentre l'82% dei genitori considera fondamentale la presenza di modelli femminili negli sport motoristici.

L'indagine, condotta tra il 24 e il 30 ottobre 2025 seguendo i rigorosi standard della Market Research Society e i principi ESOMAR, fotografa una domanda latente che attende solo di essere soddisfatta. Le ragazze vogliono vedere donne in pista, vogliono credere che quello spazio possa essere loro. E i genitori sono pronti a sostenerle. In questo contesto, la presenza del marchio LEGO – sinonimo mondiale di creatività accessibile – assume un significato che trascende lo sport.

LEGO Racing e F1 Academy in pista

La livrea che colorerà la monoposto di Kosterman fonde i motivi iconici del brand con l'estetica racing contemporanea, creando un design che dialoga simultaneamente con i bambini che costruiscono con i mattoncini e con gli appassionati di motorsport. Durante la presentazione a Las Vegas erano presenti Susie Wolff, CEO di F1 Academy, Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer di LEGO, oltre alle designer che hanno sviluppato il progetto: l'italiana Beatrice Amoretti e Maria Jędryszek, affiancate dalla presentatrice Ariana Bravo di Channel 4.

Il team che ospiterà LEGO Racing sarà Hitech TGR, dove la sigla TGR sta per Toyota Gazoo Racing, la divisione motorsport della casa automobilistica giapponese. Una partnership tecnica di peso, che garantisce alla giovane Kosterman una struttura professionale e competitiva. La pilota olandese ha commentato il suo nuovo ruolo con parole che riassumono perfettamente lo spirito dell'iniziativa: essere la prima pilota di LEGO Racing rappresenta un'opportunità entusiasmante per ispirare le future generazioni di donne pilota.

L'F1 Academy, categoria nata proprio per offrire alle giovani atlete un percorso strutturato verso il motorsport professionistico, trova in questa collaborazione un alleato strategico. Il campionato non si limita alla competizione: lavora attivamente per abbattere barriere culturali e creare collegamenti concreti tra talento emergente e opportunità ai livelli più alti. Il fatto che le donne rappresentino oggi il 42% dei fan della Formula 1 dimostra che il pubblico è pronto, ma servono figure con cui identificarsi.

Il nuovo set LEGO Speed Champions

A coronamento dell'evento, LEGO ha annunciato che durante il primo weekend di F1 Academy al Gran Premio di Las Vegas consegnerà ai vincitori delle due gare speciali bouquet realizzati con circa 2.000 elementi della linea Botanicals. Un gesto simbolico che sostituisce i tradizionali fiori con costruzioni che durano nel tempo, proprio come si spera durino le ispirazioni generate da questa iniziativa.

Il progetto si completa con il lancio del set LEGO Speed Champions F1 ACADEMY LEGO Race Car, codice 77258, composto da 201 pezzi e destinato ai costruttori dai 10 anni in su. Il modellino riproduce fedelmente la monoposto numero 32 con la nuova livrea LEGO Racing e include la minifigure di Esmee Kosterman completa di casco ufficiale.

Caratteristiche del set

Codice: 77258

Età: 10+

Prezzo: € 27,99

Pezzi: 201

Dimensioni: 4 cm di altezza, 7 cm di larghezza e 18 cm) di lunghezza

Disponibilità: 1 marzo 2026 (pre-ordine già attivo)

Link per l’acquisto: lego.com

Il pre-ordine è già attivo.