La collaborazione tra LEGO e le agenzie spaziali internazionali raggiunge un nuovo traguardo con il lancio del razzo Artemis Space Launch System, un modello educativo che permette ai giovani costruttori di comprendere le fasi del lancio spaziale attraverso un ingegnoso sistema meccanico.

Sviluppato insieme a NASA ed ESA, il set 42221 da 632 pezzi rappresenta non solo un giocattolo, ma un vero strumento didattico che riproduce fedelmente la separazione dei booster, dello stadio principale e della capsula Orion.

Con un prezzo di 59,99 euro, disponibile dal primo gennaio, include quattro nanofigure di astronauti e un pannello informativo che lo rende perfetto anche come pezzo da esposizione.

Nel segmento delle hypercar, LEGO Technic propone una Bugatti Chiron Pur Sport in scala che cattura l'essenza di questa versione estrema nata per dominare le curve piuttosto che inseguire record di velocità massima. Il set 42222 da 771 pezzi, disponibile a 64,99 euro, integra sterzo funzionante, motore W16 e aperture realistiche di portiere e cofano. La particolarità sta nel codice per sbloccare l'auto nel videogioco Asphalt Legends Unite, creando un ponte tra costruzione fisica e gaming digitale.

La Chiron Pur Sport reale rappresenta una filosofia progettuale audace: sacrificare i 420 km/h della versione standard per ottenere 50 kg in meno e una maneggevolezza superiore, con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R semi-slick e un assetto irrigidito del 65% all'anteriore.

Il mondo delle competizioni endurance trova spazio con la Porsche 911 GT3 R REXY AO Racing, il set più elaborato della collezione con 1.313 pezzi al prezzo di 139,99 euro. La livrea ispirata al tirannosauro, nata nel 2022 con il team AO Racing, è diventata un'icona dei circuiti tanto da spingere Porsche a realizzarne una versione stradale attraverso il prestigioso programma Sonderwunsch. Il modello LEGO riproduce con precisione sospensioni su tutte le ruote, trazione posteriore con differenziale, motore boxer a sei cilindri con ordine di accensione corretto e martinetti pneumatici sincronizzati che nell'originale permettono di sollevare l'auto durante i pit stop.

La BMW M4 GT3 EVO, lanciata nel 2025 per le competizioni GT di massimo livello, arriva in versione LEGO con il set 42226 da 747 pezzi a 64,99 euro, disponibile dal primo marzo.

L'evoluzione della M4 GT3 presenta miglioramenti aerodinamici sostanziali con nuovi specchietti, ala posteriore regolabile e luci LED, oltre a un telaio rivisto con barre antirollio e dischi freno posteriori maggiorati. Il motore P58 da tre litri eroga fino a 590 CV, privilegiando guidabilità e consistenza per i team clienti che la utilizzano nelle serie GT internazionali.

Il franchise Monster Jam torna con due modelli dedicati ai giovani appassionati, seppur con un aumento di prezzo che porta questi set a 29,99 euro rispetto ai 19,99 euro delle edizioni fino al 2023. Il Grave Digger Fuoco e Ghiaccio presenta una livrea doppia-faccia con elementi di fiamme su un lato e decorazioni glaciali sull'altro, mentre lo Sparkle Smash riproduce tutti i dettagli dell'unicorno che ispira il veicolo reale. Entrambi utilizzano grandi pneumatici e simulano sospensioni, con motore pull-back efficace su superfici dure, anche se mancano meccanismi complessi o parti effettivamente mobili.

Nel segmento off-road, la Jeep Wrangler Rubicon rappresenta una rivisitazione del modello già proposto nel 2021 con il set 42122. La versione 2026, composta da 723 pezzi e venduta a 64,99 euro dal primo marzo, mantiene lo sterzo HOG (Hand of God) azionato esternamente e il cofano apribile, aggiungendo un fake engine con pistoni mobili funzionante ma eliminando l'assale anteriore basculante e il verricello presenti nell'edizione precedente.

Il set include anche una tavola da surf costruibile, accessorio tradizionalmente associato a questo iconico fuoristrada americano.

La gamma si completa con proposte entry-level pensate per i costruttori più giovani. La moto gialla del set 42225 da 151 pezzi offre manubrio funzionante e motore a tre pistoni collegato alla ruota posteriore tramite catena, il tutto a 9,99 euro.

Dello stesso prezzo è la macchina forestale gommata John Deere 1470H, versione miniaturizzata del potente taglialegna meccanizzato che nel 2018 aveva già avuto una rappresentazione LEGO nel set 42080, allora con dimensioni notevolmente superiori e sistema pneumatico.

L'edizione 2026 da 117 pezzi mantiene sterzo funzionante, braccio di sollevamento e pinza azionabili, perdendo però la possibilità di motorizzazione tramite il sistema Power Function ormai dismesso.

La collaborazione con il videogioco Asphalt Legends Unite prosegue dopo i lanci dell'anno in corso, confermando la strategia LEGO di integrare esperienza fisica e digitale. I modelli in scala ridotta della "Gang della Bisarca"

Francesco Frangioja LEGO Technic: la gang della Bisarca

rappresentano un segmento consolidato che combina accessibilità economica e fedeltà ai dettagli delle vetture originali, attirando sia giovani costruttori che collezionisti adulti interessati a repliche compatte di auto iconiche del motorsport e del segmento luxury.