Il mondo della Formula 1 sbarca nelle case degli appassionati attraverso due prodotti da collezione ispirati al nuovo film con Brad Pitt uscito nel 2025.

LEGO e Hot Wheels hanno infatti lanciato sul mercato le loro interpretazioni della monoposto del team APXGP, protagonista della pellicola diretta da Joseph Kosinski, già regista di Top Gun: Maverick. Due approcci diversi per celebrare una produzione cinematografica che promette di rivoluzionare il genere grazie a riprese effettuate durante veri Gran Premi.

La particolarità del film risiede proprio nella sua realizzazione: per la prima volta nella storia del cinema, tutti i team di Formula 1 hanno collaborato attivamente alle riprese, consentendo alla troupe di girare sequenze d'azione durante le gare ufficiali del campionato. Questo approccio garantisce un livello di autenticità mai raggiunto prima nelle pellicole dedicate al motorsport, offrendo agli spettatori un'immersione totale nell'adrenalina del circus iridato.

La trama segue le vicende di Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1 interpretato da Brad Pitt, che decide di rientrare nelle competizioni per fare da mentore a Joshua Pearce, giovane talento emergente del team immaginario APXGP. Nel ruolo del promettente pilota troviamo Damson Idris, mentre la colonna sonora porta la firma prestigiosa di Hans Zimmer, che rinnova la collaborazione con Kosinski dopo il successo della musica per il recente Top Gun.

Un livello di autenticità mai raggiunto prima nel cinema motorsportivo

Per quanto riguarda i prodotti da collezione, LEGO Speed Champions ha creato una riproduzione fedele della vettura del team (fittizio) APXGP che combina il classico formato dei mattoncini con dettagli sorprendentemente accurati. La livrea nera e oro del team è stata riprodotta con precisione attraverso gli adesivi sponsor, mentre gli pneumatici posteriori maggiorati riportano persino il logo Pirelli, dettaglio che gli appassionati di Formula 1 apprezzeranno particolarmente.

Il set non si limita alla sola monoposto. Sono incluse infatti due minifigure esclusive che rappresentano i due protagonisti del film, complete di caschi personalizzati e acconciature che richiamano fedelmente gli attori Brad Pitt e Damson Idris. Un elemento che trasforma il modello in un vero pezzo da collezione cinematografico oltre che automobilistico.

» Clicca qui per ordinare il set su lego.com

Sul fronte opposto, Mattel Creations ha scelto un approccio diverso con il suo Hot Wheels & F1 The Movie Vehicle, edizione limitata pensata specificatamente per il mercato dei collezionisti adulti. La scala 1:64, tipica del marchio Hot Wheels, permette di creare un modello compatto ma ricco di particolari costruttivi di pregio (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

La carrozzeria in ZAMAC nero con dettagli dorati riprende la colorazione distintiva della monoposto APXGP, mentre il chassis completamente metallico e gli interni neri conferiscono solidità e realismo al modellino. Le ruote Real Riders, linea premium di Hot Wheels caratterizzata da pneumatici in gomma vera anziché plastica, aggiungono un ulteriore tocco di qualità che i collezionisti esperti sapranno riconoscere.

Un elemento distintivo di questa proposta è l'inclusione di tre set di pneumatici Pirelli intercambiabili, completi di rack per l'esposizione. Questa caratteristica richiama direttamente il mondo delle competizioni reali, dove la scelta delle mescole rappresenta un aspetto strategico fondamentale durante le gare. Ogni esemplare viene confezionato su blister illustrato e protetto in un case Kar Keepers clamshell, garantendo la conservazione ottimale per chi desidera mantenerlo sigillato.

Entrambi i prodotti rappresentano strategie commerciali complementari: LEGO punta sull'esperienza di costruzione e sul gioco interattivo con le minifigure, mentre Hot Wheels si rivolge a collezionisti più maturi che cercano fedeltà nei dettagli e materiali premium. La scelta tra i due dipenderà dalle preferenze personali, ma entrambi catturano efficacemente l'estetica della vettura APXGP e l'atmosfera del film che promette di portare il grande pubblico dentro l'universo adrenalinico della Formula 1.