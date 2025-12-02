Nel mondo dei mattoncini colorati sta per arrivare una ventata di nostalgia per gli appassionati del cinema d'animazione. LEGO si prepara a celebrare due decenni dall'uscita di Cars, il film Disney Pixar che ha conquistato intere generazioni, con un tributo speciale destinato alla sua linea Speed Champions. Il protagonista indiscusso sarà proprio lui, l'irriverente corridore rosso che ha fatto battere il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.

La casa danese ha svelato il set 77255, una riproduzione in scala del leggendario Lightning McQueen, meglio conosciuto in Italia come Saetta McQueen. L'uscita è programmata per il primo giorno del 2026, quando i fan potranno portarsi a casa questo modello composto da 270 elementi al prezzo di 27,99 euro. Chi non vuole rischiare di restare a bocca asciutta può già effettuare il preordine attraverso i canali ufficiali.

Quello che distingue questa versione dalle altre creazioni Speed Champions è l'attenzione maniacale ai particolari che hanno reso riconoscibile il personaggio cinematografico. La carrozzeria riporta fedelmente l'iconico fulmine giallo e arancione, il numero 95 che ha accompagnato Saetta in tutte le sue avventure sulla pista, e il logo Rust-Eze che richiama gli sponsor della sua carriera iniziale. Anche i pneumatici non sono stati trascurati: recano la scritta Lightyear, un dettaglio che farà sorridere chi ricorda le dinamiche narrative del film originale.

L'elemento che rende davvero speciale questa costruzione rispetto agli altri modelli della collezione è il sottoscocca accuratamente dettagliato. Si tratta di una caratteristica inedita per la linea Speed Champions, pensata per aumentare il realismo dell'esperienza di costruzione e offrire possibilità di gioco più ampie. Questa scelta progettuale dimostra come LEGO stia cercando di andare oltre la semplice riproducibilità estetica, puntando su un coinvolgimento più profondo del pubblico.

Il precedente set di Saetta McQueen

Il tema dedicato ai personaggi di Cars è sempre stato molto ricco di set, sia destinati ai costruttori più piccoli con set DUPLO e Junior, sia destinati a costruttori più grandi. Il set per eccellenza dedicato al protagonistas Saetta McQueen è sicuramente il set del 2011 LEGO Cars 8484 Saetta McQueen Versione Deluxe.

Questa scelta rappresenta un punto di svolta interessante nella strategia della linea Speed Champions, tradizionalmente concentrata sulla riproduzione di vetture reali del mondo delle corse. L'introduzione di Lightning McQueen apre le porte a contaminazioni con la cultura pop, segnalando la volontà di LEGO di esplorare territori narrativi più ampi e intercettare segmenti di pubblico diversi. Non è escluso che questo modello possa essere il primo di una serie dedicata ai veicoli più amati del grande e piccolo schermo.

Il lancio coincide perfettamente con il ventesimo anniversario di Cars, uscito nelle sale cinematografiche nel 2006 e diventato rapidamente un fenomeno globale. Il film diretto da John Lasseter ha generato due sequel e una serie di cortometraggi, consolidando Lightning McQueen come uno dei personaggi più riconoscibili del catalogo Pixar. Per molti fan, questo set rappresenterà un'occasione per rivivere le emozioni della prima visione e tramandare la passione per questo universo narrativo alle nuove generazioni.