LEGO potrebbe sviluppare nuovi giochi internamente: «Ci stiamo lavorando»

Il colosso danese dei mattoncini colorati sta per aprire un nuovo capitolo nella sua strategia digitale: dopo decenni di partnership con altri studi per lo sviluppo di videogiochi, LEGO ha annunciato l'intenzione di realizzare uno studio interno.

L'annuncio è arrivato direttamente da Niels Christiansen, amministratore delegato del gruppo, che ha anticipato di procedere l'intenzione di procedere su questa strada per il prossimo futuro.

In un'intervista rilasciata al Financial Times (via VGC) ha confermato quella che potrebbe essere una svolta strategica per il gruppo:

«Possiamo dire che, finché siamo sotto il marchio LEGO, possiamo coprire esperienze per bambini di tutte le età, che siano digitali o fisiche. [Lo sviluppo interno di videogiochi] è qualcosa su cui stiamo lavorando».

I videogiochi a mattoncini hanno visto diversi sviluppatori all'opera per nuovi adattamenti: basti pensare al più recente LEGO Horizon Adventures curato da Guerrilla (e che trovate su Amazon) o La Saga degli Skywalker, guidato dal più esperto Tt Games.

Ma la partnership più importante è sicuramente quella stretta con Epic Games per Fortnite, con l'introduzione della modalità LEGO all'interno del battle royale: una delle varianti più giocate e di maggior successo per il pubblico.

L'annuncio potrebbe portare a una piccola rivoluzione nel mondo dei videogiochi, ma al momento non è chiaro se ciò segnerà la fine di nuove partnership oppure se si procederà su due strade parallele: giochi su licenza insieme a quelli sviluppati internamente.

Staremo a vedere che cosa succederà per gli appassionati dei videogiochi a mattoncini: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, ricordiamo che dovremmo vedere almeno un nuovo videogioco su licenza: secondo un recente report di Jason Schreier, Tt Games sarebbe già al lavoro su un ulteriore adattamento a mattoncini.

Non è ancora chiaro di cosa si tratti nello specifico, ma è plausibile immaginare che sarà coinvolta una delle proprietà più importanti di Warner Bros.