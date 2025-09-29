La retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 potrebbe non essere l'unica strategia dell'azienda di Kyoto per valorizzare il catalogo esistente. Durante il recente Pop Con di Zurigo, alcuni visitatori hanno notato un particolare allestimento presso lo stand Nintendo che ha acceso i riflettori su una possibile iniziativa commerciale legata ai titoli LEGO. Il banner esposto mostrava cinque popolari giochi della serie con il logo di Switch 2 posizionato prominentemente sopra di essi, alimentando speculazioni su possibili edizioni dedicate alla nuova console.

La selezione di giochi mostrata nello stand svizzero comprende alcuni dei titoli LEGO più apprezzati degli ultimi anni. LEGO City Undercover, il gioco d'avventura open-world che trasforma i mattoncini danesi in un'esperienza alla Grand Theft Auto per famiglie, figura tra i protagonisti dell'ipotetica lineup. Accanto troviamo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, l'ambiziosa raccolta che ha conquistato milioni di giocatori rivisitando l'intera saga cinematografica con l'ironia tipica dei giochi TT Games.

La lista si completa con LEGO Jurassic World, che permette di rivivere le avventure preistoriche dei film di Spielberg e Trevorrow, LEGO Harry Potter Collection che racchiude le avventure del mago più famoso del mondo, e infine LEGO DC Super-Villains, l'originale spin-off che ribalta la prospettiva tradizionale mettendo i cattivi al centro della narrazione.

L'utilizzo del branding Switch 2 solleva interrogativi sulla natura di questa iniziativa. Da un lato, potrebbe trattarsi semplicemente di una dimostrazione delle capacità di retrocompatibilità della nuova console, mostrando ai visitatori della convention quali titoli Switch potranno continuare a giocare sul nuovo hardware. Dall'altro, la specifica scelta del logo Switch 2 suggerisce la possibilità di edizioni dedicate con miglioramenti tecnici o contenuti aggiuntivi.

L'ipotesi di versioni ottimizzate per Switch 2 acquisterebbe maggiore credibilità considerando le potenzialità tecniche superiori della nuova console. I giochi LEGO, pur mantenendo un'estetica stilizzata, potrebbero beneficiare significativamente di miglioramenti nella risoluzione, nel frame rate e nei tempi di caricamento, aspetti che hanno talvolta limitato l'esperienza su Switch originale.

Un dettaglio particolare emerge dall'analisi delle attuali promozioni digitali. Diversi dei titoli mostrati nello stand svizzero sono attualmente in forte sconto sull'eShop di Nintendo, con riduzioni che raggiungono il 90% del prezzo originale. LEGO City Undercover è disponibile a soli 3,99 sterline invece di 49,99, mentre le edizioni deluxe di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e LEGO DC Super-Villains costano rispettivamente 11,99 e 4,79 sterline.

Questa strategia di pricing aggressivo potrebbe nascondere una manovra commerciale più ampia. Warner Bros Games, detentrice dei diritti di pubblicazione per la maggior parte di questi titoli, potrebbe essere in attesa della conclusione delle promozioni prima di annunciare ufficialmente le edizioni Switch 2, evitando così potenziali conflitti con i giocatori che hanno appena acquistato le versioni scontate.