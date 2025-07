Le piante artificiali stanno conquistando il cuore degli amanti del design d'interni, e LEGO ha saputo cogliere questa tendenza con due nuovi set della collezione Botanicals.

Dal prossimo agosto, collezionisti e appassionati di botanica in mattoncini potranno aggiungere alla propria casa splendide riproduzioni floreali che uniscono la passione per le costruzioni all'eleganza naturale delle piante ornamentali, senza preoccuparsi di annaffiature e manutenzione.

I nuovi set Pianta di Ibisco e Mini Bonsai promettono di portare un tocco di natura permanente in qualsiasi ambiente, combinando dettagli realistici e possibilità di personalizzazione.

Natura in mattoncini: quando la botanica incontra la creatività

La linea LEGO Botanicals si arricchisce con due nuove proposte che saranno disponibili dal 1° agosto 2025, entrambe pensate specificamente per un pubblico adulto. Il set Pianta di Ibisco (10372), composto da 660 mattoncini, riproduce una splendida pianta ornamentale caratterizzata da fiori color lavanda con stami gialli e foglie verde pallido. Il set include cinque fiori completamente sbocciati, quattro in fase di apertura e due boccioli, tutti collocati in un elegante vaso blu scuro che completa l'estetica del set.

Parallelamente, il set Mini Bonsai (10373) propone un'esperienza costruttiva più articolata con i suoi 709 pezzi che permettono di comporre tre differenti interpretazioni dell'arte botanica giapponese. Il set include i modelli costruibili di un bonsai di ginkgo dalle caratteristiche foglie gialle, di un pino nero con aghi verdi e di un raffinato glicine dai fiori lilla pendenti.

La natura non sfiorisce mai quando è fatta di mattoncini LEGO.

Le caratteristiche dei set

Ciò che distingue questi set botanici dalle tradizionali costruzioni LEGO è la loro versatilità espositiva. Il set della Pianta di Ibisco permette di riposizionare petali e foglie secondo il gusto personale, mentre quello dei Mini Bonsai offre foglie intercambiabili tra i tre modelli, consentendo combinazioni personalizzate. Quest'ultimo set include anche due supporti ornamentali che permettono di esporre le creazioni a diverse altezze, creando composizioni armoniose che richiamano l'estetica degli allestimenti zen.

LEGO Botanicals 10372 Pianta di Ibisco

Ecco i numeri del set:

LEGO Botanicals 10373 Mini bonsai

Ecco i numeri del set:

Decorazioni senza tempo per ogni ambiente

La filosofia dietro questi set riflette una tendenza crescente nel mondo dell'interior design: oggetti decorativi che uniscono estetica, creatività e sostenibilità. A differenza dei fiori veri, queste riproduzioni in mattoncini non richiedono cure, non producono allergeni e mantengono inalterata la loro bellezza nel tempo.

I nuovi set LEGO Botanicals rappresentano anche un'attività rilassante, quasi meditativa, perfetta per disconnettersi dallo stress quotidiano.

Costruire questi modelli botanici offre un momento di tranquillità creativa, particolarmente apprezzato da chi cerca hobby che combinino concentrazione e risultati esteticamente gratificanti.

L'esperienza di costruzione diventa così importante quanto il prodotto finale, trasformando questi set in vere e proprie sessioni di mindfulness costruttiva.

Entrambi i set saranno disponibili per l'acquisto dal prossimo 1° agosto.