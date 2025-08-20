Warner Bros. Games e TT Games hanno svelato durante la OPening Night Live della Gamescom 2025 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, un titolo che promette di rivoluzionare l'approccio ai giochi dedicati al Cavaliere Oscuro in "versione mattoncini".
Dopo oltre dieci anni di assenza dalle scene (l'ultimo titolo a lui dedicato lo potete trovare su Amazon), il Batman della LEGO torna come protagonista assoluto di un'avventura completamente dedicata a lui, in un progetto che rappresenta un'evoluzione incredibile rispetto alle precedenti iterazioni del personaggio.
Gli sviluppatori hanno infatti deciso di abbandonare parzialmente il registro puramente comico che aveva caratterizzato le precedenti produzioni, optando per un tono più equilibrato che mantiene l'ironia tipica del brand LEGO, senza però sacrificare la componente epica delle storie di Batman.
Questa scelta stilistica emerge chiaramente dal trailer mostrato durante la Opening Night Live, nel quale ironia e momenti epici (largamente ispirati al passato cinematografico del "cavaliere oscuro") si mescolano magistralmente.
Il gameplay di Legacy of the Dark Knight , inoltre, attinge a piene mani da quello della serie Batman Arkham, proponendo un sistema di combattimento che molti fan di Batman riconsoceranno immediatamente.
L'ambientazione rappresenta uno degli elementi più ambiziosi del progetto. I giocatori potranno esplorare una Gotham City completamente ricostruita con i mattoncini LEGO.
Questa versione "a mattoncini" della celebre città promette di offrire lo stesso senso di immersione delle controparti più realistiche realizzate da Rocksteady, pur mantenendo il fascino distintivo dell'universo LEGO.
L'uscita di LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight è programmata per il 2026, anche se al momento non è stata annunciata una data precisa, con una distribuzione che abbraccerà tutte le principali piattaforme di gioco.
Il titolo, difatti, arriverà su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC e Xbox Series X, segnando così l'ingresso di questo storico franchise nella nuova generazione di console.