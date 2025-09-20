I casting per la serie TV di Mass Effect targata Amazon sono trapelati online e stanno già accendendo le discussioni tra i fan. La domanda che tutti si stanno facendo: Shepard sarà maschio?

A diffondere i dettagli è stato l’insider Daniel Richtman. Cinque i profili ricercati: – Un uomo “tipo Colin Farrell” (30-39 anni) di etnia aperta. – Una co-protagonista aliena (34-39 anni) che richiede l’uso di protesi. – Una donna umana che racconta una narrazione parallela dalla Terra. – Un villain “alla Doug Jones” (40-60 anni). – Un soldato maschile “tipo wrestler” (30-49 anni).

Amazon non ha ancora rivelato nulla sulla trama. Non sappiamo se la serie seguirà la trilogia originale di BioWare o se introdurrà nuovi personaggi nello stesso universo narrativo. Ma per i fan basta poco per iniziare a teorizzare.

La co-protagonista aliena è già stata associata a Liara T’Soni, una delle figure più amate della saga. Una scelta che avrebbe perfettamente senso per un adattamento mainstream: Liara è praticamente la mascotte della serie.

La parte più controversa? Il personaggio “alla Colin Farrell”, che molti credono sia proprio Commander Shepard. E questo significherebbe canonizzare la versione maschile del protagonista. Una scelta che potrebbe far storcere il naso a chi preferisce la FemShep doppiata da Jennifer Hale, spesso ritenuta la performance definitiva del personaggio.

Interessante anche la donna umana sulla Terra: nei giochi l’unico parallelo simile è il Capitano Anderson in Mass Effect 3, ma alcuni fan hanno suggerito che possa trattarsi della giornalista Emily Wong. Qualcuno addirittura teorizza che FemShep possa esistere nello stesso universo, come i gemelli in Andromeda, evitando di escludere del tutto quella versione.

Il villain “alla Doug Jones” fa pensare immediatamente a Saren, l’antagonista del primo Mass Effect. Mentre il soldato wrestler potrebbe essere James Vega, apparso in Mass Effect 3. E ovviamente la domanda più importante di tutte: chi interpreterà Garrus Vakarian?

Naturalmente, c’è sempre la possibilità che Amazon scelga una storia del tutto nuova. Ma sarebbe strano non attingere almeno un po’ alla lore della trilogia originale, soprattutto per attirare il pubblico dei fan di lunga data.

Vale la pena ricordare che la serie sarà prodotta dal team dietro allo show di Fallout, che ha dimostrato di saper bilanciare fedeltà al materiale originale e libertà creativa. Una buona notizia per chi teme un disastro in stile Halo.

Amazon ha annunciato ufficialmente il progetto lo scorso novembre. A inizio anno, Jennifer Hale (FemShep) aveva dichiarato che sarebbe “geniale” includere il cast originale in cameo e ruoli ricorrenti. Un’idea che i fan accoglierebbero a braccia aperte.

Ora resta da vedere quanto Amazon avrà il coraggio di prendere decisioni definitive su temi delicati come il genere di Shepard. Perché una cosa è certa: la community non perdona quando si tocca la lore di Mass Effect.