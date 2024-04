Le Wasteland della serie TV di Fallout sono più vere che mai

L'adattamento live-action di Prime Video di Fallout a quanto pare non ha richiesto un utilizzo di CGI invasivo.

Lo show ispirato alla serie Bethesda sembra infatti aver soddisfatto sia la critica che il pubblico.

Nella recensione della serie TV vi abbiamo spiegato che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Ora, dopo che l'adattamento di Fallout ha ricevuto il "Sigillo di Qualità" da parte di una delle menti dietro la serie di videogiochi stessa, sembra proprio che la sua produzione non abbia visto l'utilizzo smodato di computer grafica per le Wasteland.

Come riportato anche da GamesRadar, invece di gettare un po' di sabbia sotto uno schermo verde, le Wasteland di Fallout esistono davvero e sono in Namibia, sulla Skeleton Coast.

Questa particolare parte del deserto ospita Kolmanskop, una città fantasma piena di rovine di case un tempo bellissime, proprio come quella in cui entra Lucy nel secondo episodio.

Il clima secco del deserto del Namib mantiene intatte non solo le rovine di queste case, ma anche le loro decorazioni e i loro mobili.

L'ex città mineraria, situata in una parte del deserto nota come "zona proibita", è stata completamente abbandonata nel 1956 e nel 2002 una compagnia privata di tour dei fantasmi l'ha trasformata in un'attrazione turistica.

«Siamo stati trasportati, davvero, in un set desolato. È diventato il nostro set, le sabbie della Namibia. Quella prima sensazione - ricordo di essere uscito e di aver fatto la scena», racconta l'attore Aaron Moten a GamesRadar.

«Mi ha tolto molto del lavoro che a volte devi fare come attore. Ovviamente credo nel punto in cui siamo. Mi sono sentito come se dovessi reinvestire nei miei partner di scena e scavare davvero in profondità nella storia».

La Wasteland - o Terra Desolata - è il nome dato a ciò che resta dopo il disastro nucleare, e la prima stagione si svolge in una Los Angeles in rovina conosciuta come Nuova California.

Se la seconda stagione dovesse adattare un gioco molto amato dai fan come ambientazione centrale, potremmo vedere la Terra Desolata del Mojave.

