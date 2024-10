Le scuse di Harada non bastano: Tekken 8 colpito dal review bombing

Non accennano minimamente a placarsi le proteste della community di Tekken 8 per la decisione, davvero discutibile, di rilasciare un nuovo scenario a pagamento a sorpresa, senza che il tutto fosse comunicato in maniera chiara.

I fan si sentonio infatti frustrati da tempo nei confronti del publisher per come sono stati gestiti gli aggiornamenti del picchiaduro: nonostante Tekken 8 (lo trovate su Amazon) abbia un gameplay estremamente divertente, le microtransazioni post-lancio sono state assolutamente poco chiare fino ad ora.

C'era già stato un precedente con il lancio del Fight Pass, che aveva generato altrettante proteste da parte dei fan, ma anche il fatto che era già stato aggiunto un nuovo stage nelle scorse settimane, in forma totalmente gratuita.

Ci si aspettava dunque che anche il Genmaji Temple venisse rilasciato gratis, o che almeno fosse incluso nelle edizioni Deluxe e Ultimate: ciò non è avvenuto e ha portato a feroci proteste da parte dei fan.

La community si è arrabbiata così tanto da spingere Katsuhiro Harada a chiedere pubblicamente scusa ai fan, ammettendo tutte le sue responsabilità nel non essere riuscito a fare una comunicazione chiara e a fare da "ponte" tra sviluppatori, publisher e community.

Oggi appare evidente che quelle scuse, per quanto sembrino così sincere da lasciarci spiazzate, comprensibilmente non bastano ai fan, che hanno deciso di protestare nel modo più classico possibile: inondando Tekken 8 di recensioni negative su Steam.

Come segnalato da TheGamer, la media delle valutazioni adesso è "Nella media" con il solo 59% di review positive negli ultimi 30 giorni, che aumenta leggermente al 69% se si prendono in analisi le valutazioni complessive.

Al DLC Genmaji Temple è ovviamente andata molto peggio, con una valutazione "Molto negativa" e di cui solo l'11% delle recensioni è positivo, nel momento in cui scriviamo questo articolo.



Molte recensioni accusano Bandai Namco di essere «avida» e di voler «spremere sempre più soldi» dai suoi utenti, portando così la community a protestare con il review bombing nella speranza di invertire tale tendenza.

Staremo a vedere se le proteste degli utenti avranno qualche effetto nella gestione futura delle microtransazioni, ma è evidente che gli autori di Tekken 8 dovranno lavorare con attenzione per non perdere la fiducia dei fan.

Vi ricordiamo che, oltre al controverso stage a pagamento, il picchiaduro si è aggiornato reintroducendo Heihachi nel roster: se siete curiosi di vederlo in azione, vi lasciamo al suo trailer gameplay.