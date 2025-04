Quanto pesano i giochi Switch 2? Molto meno del previsto

La memoria interna da 256GB di Nintendo Switch 2 aveva fatto preoccupare notevolmente molti fan, dato che sulle console rivali sono spesso insufficienti per conservare tanti giochi in memoria.

Considerando anche che le nuove console saranno compatibili solo con le schede microSD Express (che trovate su Amazon), più performanti ma anche più costose rispetto alle comuni schede utilizzate sulle prime Switch, la capacità d'archiviazione è un argomento di assoluta attualità tra i fan Nintendo.

Fortunatamente, pare che alla fine i videogiochi Nintendo Switch 2 non dovrebbero poi pesare molto: My Nintendo News segnala infatti il Nintendo eShop giapponese si è aggiornato nelle scorse ore con il peso ufficiale per le principali esclusive in arrivo.

E sembra proprio che alla fine i giochi Switch 2 saranno più leggeri del previsto: potete giudicare voi stessi con i dati ufficiali che vi proponiamo di seguito.

Nintendo Switch 2: peso ufficiale dei giochi

Mario Kart World | 23.4GB

Donkey Kong Bananza | 10GB

Nintendo GameCube Classics | 3.5GB

Super Mario Party Jamboree | 7.7GB (5.3GB su Switch 1)

Kirby e la Terra Perduta | 5.7GB (5.8GB su Switch 1)

Il gioco più pesante del gruppo è prevedibilmente Mario Kart World, ma sicuramente era difficile aspettarsi meno di 24GB da un titolo che Nintendo valuta ben 90 euro in versione fisica.

Anche Donkey Kong Bananza ha superato positivamente le aspettative, fermandosi a soli 10GB: se anche i prossimi titoli dovessero mantenere queste dimensioni, è possibile che una memoria aggiuntiva non sia neanche necessaria.

256GB dovrebbero infatti rivelarsi sufficienti per conservare la maggior parte dei videogiochi in commercio: naturalmente toccherà capire se questo livello di ottimizzazione sarà confermato anche per i videogiochi di terze parti, ma se non altro è una piccola buona notizia per i fan più preoccupati.

Restando in tema con il negozio digitale, Nintendo ha svelato di aver voluto puntare notevolmente sul miglioramento dell'eShop, spesso criticato dai fan delle attuali Switch.