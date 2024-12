L'attore di Astarion ha lavorato (gratis) a un Fallout

Neil Newbon, noto attore di Baldur's Gate 3, ha rivelato di aver partecipato anche a Fallout London.

Una delle più grandi mod per Fallout 4, gioco che trovate su Amazon, ha visto quindi la partecipazione di un big nonostante alcune difficoltà iniziali nel contattare il team di sviluppo.

Fallout London è sbarcato ufficialmente sulle piattaforme digitali il 25 luglio scorso, sorprendendo chi voleva provare con mano questo ambizioso progetto.

In un'intervista a Ginx TV (via GamesRadar), Newbon ha raccontato come è entrato a far parte del cast di Fallout London.

«Avevo sentito parlare del progetto e circa due anni fa avevo inviato un messaggio dicendo 'Ehi, sembra fantastico. Vorrei essere coinvolto'». Tuttavia, il team ha impiegato molto tempo a rispondergli.

«Hanno perso il mio messaggio per circa un anno e mezzo», ha spiegato l'attore. «A quanto pare uno dei ragazzi ha detto agli altri: 'Oh, ho ricevuto questo messaggio da lui secoli fa su Twitter, ma non so chi sia questo tizio'».

Alla fine, i creatori di Fallout London lo hanno contattato: Newbon ha sottolineato come il fatto che fosse un progetto non retribuito non gli importasse: «Mi piace anche il fatto che fosse una mod gratuita. Nessuno di noi è stato pagato. L'abbiamo fatto semplicemente perché volevamo farlo».

L'attore ha concluso l'intervista riflettendo sull'importanza di supportare i progetti indipendenti: «C'è il rischio che quando gli attori diventano famosi, gli sviluppatori indie o AA pensino di non poterseli permettere, il che è assurdo. Vincere un premio non significa che non ci si possa permettere un attore, perché alla fine siamo sempre attori in cerca di lavoro. È bello ricordare alle persone che in realtà lo facciamo per passione».

La partecipazione di Newbon a Fallout London dimostra come anche attori affermati siano disposti a lavorare su progetti amatoriali per pura passione, offrendo il proprio talento a prescindere dal compenso economico.

Questo atteggiamento può incoraggiare team di modder e sviluppatori indie a coinvolgere professionisti di alto livello nei loro progetti, arricchendone la qualità.

Restando in tema, sempre Neil Newbon ha reso noto che vorrebbe interpretare Seifer in un eventuale remale nello storico ottavo capitolo della saga JRPG di Final Fantasy.