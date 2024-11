L'Assassin's Creed più amato di sempre festeggia 15 anni

Ezio Auditore è ancora oggi uno dei protagonisti più amati di sempre della saga di Assassin's Creed: il secondo capitolo contribuì al successo del franchise, al punto da ispirare Ubisoft a proseguirne la storia realizzando un'intera trilogia dedicata (che trovate su Amazon).

La popolarità del personaggio fu tale da permettergli di essere riconosciuto come uno dei protagonisti videoludici più iconici di sempre, garantendogli anche comparse come personaggio giocabile in SoulCalibur V e Brawlhalla.

Oggi Ubisoft ci ricorda che Assassin's Creed II ha ufficialmente compiuto 15 anni: il secondo episodio della saga venne rilasciato ufficialmente il 17 novembre 2009, anche se in Europa abbiamo dovuto attendere il 20 novembre per scoprire le sue avventure.

Un'iniziativa che ovviamente non poteva che essere celebrata adeguatamente dal publisher, con un messaggio speciale riservato a tutti i suoi fan.

L'account ufficiale X di Assassin's Creed ha infatti dato spazio a Roger Craig Smith, voce originale di Ezio Auditore: il doppiatore spiega che aver lavorato a questo titolo resta ancora oggi uno dei suoi ricordi più belli, grazie all'atmosfera e all'entusiasmo che si respirava all'interno della produzione.

Roger Craig Smith ha dedicato poi un ulteriore messaggio di auguri anche sul suo profilo personale, ammettendo che gli manca molto il gruppo che ha permesso ad Assassin's Creed II di essere ancora oggi così amato in tutto il mondo.

Un lavoro che i fan hanno dimostrato di apprezzare notevolmente, al punto che ancora oggi Ezio Auditore viene spesso considerato il "volto" della saga.

E non è affatto un caso che, anche quando vi abbiamo proposto un sondaggio su quale remake di Assassin's Creed vi piacerebbe vedere prima degli altri, il secondo capitolo ha vinto nettamente su tutte le altre opzioni.

Non possiamo che unirci anche noi agli auguri per il quindicesimo compleanno di Assassin's Creed II ed esclamare «Vittoria agli assassini», come direbbe il buon Ezio.

Se volete festeggiare anche voi con un'attività a tema, vi invitiamo a mettervi alla prova con il nostro quiz di Assassin's Creed.