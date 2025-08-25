Il nuovo Forza Horizon potrebbe ormai essere pronto per una svolta storica che potrebbe finalmente esaudire uno dei desideri più longevi della community, portandoci nell'Estremo Oriente.

Nelle scorse giornate erano infatti emerse indiscrezioni secondo le quali Forza Horizon 6 dovrebbe essere ambientato in Giappone: queste voci hanno trovato nuova forza nelle scorse ore, al punto che l'annuncio sarebbe già in arrivo ad un nuovo evento che sarebbe semplicemente perfetto per svelare la nuova ambientazione.

Secondo documentazioni viste da Windows Central, Forza Horizon 6 potrebbe infatti essere annunciato durante il Tokyo Game Show 2025, suggerendo fortemente che la nuova ambientazione tanto agognata dai fan sia effettivamente il Giappone.

La scelta di rivelare il gioco durante l'evento giapponese più importante del settore, piuttosto che in conferenze occidentali come Gamescom, rappresenterebbe una strategia comunicativa che difficilmente avrebbe senso senza una connessione diretta con il paese del Sol Levante.

La speculazione ha preso piede dopo la circolazione di un post Instagram, poi cancellato, di una compagnia australiana di importazione auto che mostrava un membro di Playground Games impegnato nella scansione digitale di una Kei car.

Questi veicoli ultra-compatti giapponesi sono raramente visibili fuori dal Giappone, alimentando le speranze che la serie Forza Horizon possa finalmente approdare in una location richiesta praticamente sin dal primo capitolo. Tuttavia, l'evidenza di più veicoli giapponesi nel roster non costituisce da sola una prova definitiva dell'ambientazione nipponica.

Un'ulteriore conferma su queste indiscrezioni è arrivata nelle scorse ore anche dall'insider Tom Henderson, secondo il quale i documenti visionati da Windows Central sarebbero in circolazione già da qualche settimana.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il supporto di Turn 10 Studios al progetto rappresenta un elemento cruciale per comprendere le ambizioni del sesto capitolo: dopo i significativi licenziamenti che hanno di fatto segnato la fine del franchise Forza Motorsport, il team rimanente si è concentrato sul supportare Playground Games, promettendo di rendere questo il capitolo più ambizioso della serie.

Il probabile utilizzo del motore ForzaTech aggiornato, lo stesso che alimenta Forza Motorsport (lo trovate su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) e il prossimo reboot di Fable, dovrebbe garantire miglioramenti visivi sostanziali e, ancora più importante, perfezionamenti nella fisica di guida.

Ricordiamo che Forza Horizon 5 ha raggiunto traguardi notevoli dal suo lancio nel 2021, arrivando persino a figurare tra i giochi più venduti del 2025 dopo il suo approdo su PlayStation: la lista delle auto ha superato le 800 vetture uniche, anche se ora ha smesso di crescere, segnalando chiaramente che Microsoft si sta preparando a inaugurare una nuova era per il franchise.

Il quinto capitolo non riceve più contenuti inediti, limitandosi a riciclare i suoi anni di aggiornamenti mensili costanti: sarebbe dunque il momento perfetto per vedere in azione il sesto capitolo della serie, presumibilmente durante lo show che avrà inizio dal prossimo 25 settembre.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, in attesa di avere conferme ufficiali al riguardo: nel frattempo, non posso che consigliarvi di continuare a seguirci e di segnare questo appuntamento sul vostro calendario.