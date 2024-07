L'anime di Elden Ring sembra bellissimo

Elden Ring riceverà un adattamento anime di cinque minuti realizzato dai fan nel corso di quest'anno, di cui potete ammirare un trailer in anteprima da subito.

Il soulslike (che trovate su Amazon) sta infatti vivendo un momento favorevole grazie all'uscita del colossale DLC Shadow of the Erdtree.

Del resto, di recente è emerso anche che Hidetaka Miyazaki avrebbe intenzione di portare Elden Ring sul grande - o piccolo - schermo.

Il responsabile della produzione SteinsAlter ha rivelato in queste ore sui social il breve teaser trailer del prossimo adattamento anime di Elden Ring (via GamesRadar).

Il trailer si presenta come una sorta di greatest hits dei boss del gioco, mostrando personaggi del calibro di Malenia, Mohg, Radigon e Maliketh, oltre ad anticipare i boss del DLC come Messmer.

Il regista dell'anime ha rivelato anche che l'adattamento completo dell'anime sarà di cinque minuti in totale.

Certo, non è una durata particolarmente corposa e "racchiuere" la lore di Elden Ring in cinque minuti è un compito notevole, ma anche con un intero team di sviluppo che lavora all'animazione, realizzare cinque minuti di questa qualità è un lavoro incredibilmente duro e impegnativo.

SteinsAlter ha aggiunt in un altro tweet che il teaser trailer non riflette la qualità del prodotto finale.

«Niente è al livello che mi ero prefissato», scrive il regista a proposito della qualità del teaser trailer, aggiungendo di essere una specie di "perfezionista".

Forse questo è un altro indicatore del motivo per cui il team di animazione ha deciso di limitare l'intero adattamento a soli cinque minuti.

