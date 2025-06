L’universo di Death Stranding continua ad espandersi, questa volta anche in forma animata.

Da poco è stato infatti confermato ufficialmente che il film anime ispirato al gioco di Hideo Kojima (che trovate su Amazon) ha finalmente trovato il suo sceneggiatore.

A occuparsi della scrittura sarà Aaron Guzikowski, noto per il suo lavoro sulla serie sci-fi Raised by Wolves, una scelta che conferma l’intenzione di Kojima Productions di mantenere intatta l’identità complessa e filosofica del titolo originale.

Il film sarà una produzione adulta, a tutti gli effetti una pellicola a lungometraggio, realizzata in collaborazione con lo studio Line Mileage e attualmente in fase di sviluppo attivo.

Secondo quanto riportato da Animation Magazine, la storia sarà completamente originale, ambientata nello stesso mondo del gioco ma senza limitarsi a ripercorrere gli eventi vissuti da Sam Porter Bridges.

Guzikowski si è detto entusiasta del progetto e onorato di lavorare con Kojima:

«Amo il mondo di Death Stranding, è così liberamente creativo, così meravigliosamente oscuro e allo stesso tempo pieno di speranza. Sono onorato che Hideo Kojima, di cui ammiro da tempo il lavoro, mi abbia invitato a esplorare la sua creazione, per dare vita a nuove storie in questo universo fertile e sconvolgente. Il disegno e l’animazione sono sempre stati vicini al mio cuore, e poter lavorare in questo campo è davvero un sogno che si avvera.»

Non si tratta dell’unica trasposizione cinematografica in arrivo per il mondo ideato da Kojima: come già anticipato nei mesi scorsi, è in lavorazione anche un live-action prodotto da A24 – la stessa casa dietro film come Everything Everywhere All At Once e Midsommar.

Kojima ha spiegato in un’intervista a Vogue Japan che il suo obiettivo non è semplicemente trasporre il videogioco, ma realizzare opere che sfruttino appieno il linguaggio del cinema.

Al momento non sono ancora noti né la finestra d’uscita né ulteriori dettagli sulla produzione dell’anime, ma è chiaro che Kojima intenda portare il suo universo oltre i confini del videogioco, lasciando spazio a nuove interpretazioni e storie in grado di affascinare anche chi non ha mai giocato all’originale.

Restano ora da attendere le prossime novità, che potrebbero arrivare in concomitanza con Death Stranding 2 previsto tra qualche giorno.