Lady Gaga chiuderà una lunga storia con Fortnite, finalmente

Molti di voi sapranno che Lady Gaga ha sempre avuto una certa passione, ma non tutti ricorderanno il momento in cui, involontariamente, la popstar ha avuto a che fare con i videogiochi e in particolare Fortnite, seppure in maniera marginale.

Oltre ad essere Lady Gaga, Stefani Joanne Angelina Germanotta è una grande appassionata di Bayonetta (e la capiamo molto bene). Per un periodo ha condiviso alcuni aggiornamenti riguardante la sua esperienza con i videogiochi della saga di Platinum Games, mandando in visibilio il mondo dei videogiocatori che, nel 2018, non erano così abituati a vedere celebrità di questo calibro esprimere pubblicamente la loro passione videoludica.

Ma, un anno dopo, i videogiochi sono tornati a bussare alla porta di Lady Gaga scatenando un siparietto decisamente comico.

Nel 2019 venne lanciato l'atto 2 di Fortnite (sì, siete vecchi), e il celeberrimo "buco nero" fu una delle prime volte in cui il battle royale di Epic Games arrivò a farsi notare e raccontare anche dal mondo della cultura generalista. Si iniziò a parlare di Fortnite un po' in tutto il mondo e Lady Gaga, pur videogiocatrice, non conosceva il titolo.

Perciò chiese "What's fortnight" in un celebre cinguettio che fece il giro del mondo, un po' per il madornale errore di battitura un po' per il fatto che addirittura Lady Gaga era venuta a sapere del caos mediatico generato da Fortnite.

All'epoca ci fu il proverbiale botta e risposta da parte di moltissime figure ed entità pubbliche, tra cui Ninja, Mixer, Twitch, Netflix, e persino una divisione di Pornhub che provarono a spiegare la situazione alla cantante.

Ora, dopo molti anni, si è chiuso un cerchio e lo ha fatto nel modo migliore possibile. Di nuovo tramite un post:

L'account ufficiale di Lady Gaga ha infatto corretto il post dell'epoca, pubblicando un teaser del Fortnite Festival del 22 febbraio prossimo e un artwork che raffigura chiaramente la sua silhouette in un ambiente violaceo.

Si tratta chiaramente di una partecipazione all'interno del battle royale che, dopo anni, Lady Gaga non solo ha imparato a scrivere correttamente, ma impreziosirà con una sua... esibizione, forse? Magari qualcosa di simile a quanto accaduto con Eminem di recente, chi lo sa.

