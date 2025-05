L'accesso anticipato di DOOM: The Dark Ages è un disastro

DOOM: The Dark Ages è uno di quei videogiochi che ha puntato sull'accesso anticipato come bonus per l'acquisto di edizioni premium del gioco e, ancora una volta, gli acquirenti si ritrovano a dover gestire dei problemi prima del day one.

Chi ha acquistato l'edizione Premium per ottenere due giorni di accesso anticipato al gioco, previsto per oggi, 13 maggio 2025, si è trovato davanti a un’amara sorpresa: il titolo spesso non parte nemmeno.

Il debutto ufficiale del nuovo capitolo della serie DOOM è fissato per il 15 maggio, ma l’edizione speciale prometteva l'accesso anticipato a chi fosse disposto a pagare un sovrapprezzo.

Tuttavia, numerose segnalazioni emerse su Reddit e altri forum della community confermano che molti utenti non riescono ad avviare il gioco, incappando in crash all'avvio, errori tecnici o blocchi completi del launcher (tramite Dualshockers).

Alcuni utenti sono riusciti ad aggirare temporaneamente i problemi aggiornando i driver della scheda grafica, ma le soluzioni sembrano instabili e non garantite.

Altri riportano che il problema potrebbe essere legato ai launcher delle piattaforme, suggerendo che la soluzione potrebbe richiedere un intervento lato server o un aggiornamento da parte degli sviluppatori.

Non è la prima volta che un gioco pubblicato da Bethesda inciampa al lancio. Un precedente recente è Indiana Jones e l'Antico Cerchio, che aveva incontrato difficoltà simili nella sua fase di accesso anticipato. Il ripetersi di questi problemi alimenta la frustrazione della community, soprattutto considerando che l'accesso anticipato viene venduto come valore aggiunto e incentivo all'acquisto delle edizioni più costose.

Bethesda non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla situazione, ma nel frattempo, molti utenti stanno riconsiderando l’idea di pagare extra per giocare prima, trovandosi invece a pagare per non giocare.

In attesa di sapere se nei prossimi giorni arriveranno patch o comunicazioni ufficiali per ristabilire la fiducia dei fan, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione del gioco che, in ogni caso, è davvero un altro ottimo prodotto degli studi Xbox.