L’industria dell’intrattenimento continua a guardare ai videogiochi come fonte di ispirazione per nuovi adattamenti, ma non sempre questo avviene nel rispetto dei creatori originali. Il caso della serie TV di Life is Strange, annunciata da Amazon MGM Studios, ha già sollevato polemiche, mostrando ancora una volta le tensioni tra Hollywood e il mondo del gaming.

Christian Divine, sceneggiatore del gioco sviluppato da Dontnod Entertainment insieme a Jean-Luc Cano, ha reagito con amarezza alla notizia. Sul suo profilo social ha commentato in modo lapidario:

«Le uniche persone non coinvolte sono i creatori»

Una frase che racchiude tutta la frustrazione di chi ha visto il proprio lavoro trasformarsi in un prodotto televisivo senza alcun coinvolgimento diretto.

La reazione dei fan non si è fatta attendere, una parte della community parla di “sfruttamento” e teme che lo show possa perdere autenticità senza la supervisione degli autori originali. Altri, invece, mantengono curiosità grazie al nome scelto per guidare l’adattamento.

Il progetto è infatti nelle mani di Charlie Covell, già apprezzata come creatrice di The End of the F**ing World*. Covell sarà sceneggiatrice principale, produttrice esecutiva e showrunner della serie. La produzione vede inoltre il coinvolgimento di Square Enix, Story Kitchen e LuckyChap, la compagnia fondata da Margot Robbie.

Covell si è dichiarata onorata di adattare Life is Strange per Amazon, definendosi fan del gioco e promettendo di voler restituire sullo schermo l’intensità emotiva della storia di Max e Chloe.

Amazon Prime Video non è nuova agli adattamenti videoludici: il successo di Fallout, già rinnovato per una seconda stagione, ha dimostrato come sia possibile gestire con competenza il passaggio dal medium interattivo a quello televisivo. All’orizzonte c’è anche la serie dedicata a Tomb Raider, con Sophie Turner protagonista.

Resta però l’incognita più grande: senza Divine e il team originale, lo show riuscirà a mantenere lo spirito che ha reso Life is Strange così speciale? Secondo la sinossi ufficiale, la trama seguirà Max e Chloe tra viaggi nel tempo, misteri e scelte difficili, ma solo il risultato finale dirà se la magia del videogioco saprà davvero rivivere sul piccolo schermo.