Amazon Prime Video ha ufficialmente dato il via libera alla produzione di una serie live-action ispirata a Life Is Strange, celebre franchise videoludico targato Square Enix.

La notizia arriva in esclusiva da Variety e conferma quello che per anni era rimasto un progetto in sospeso: l’adattamento televisivo di una delle saghe narrative più amate dai giocatori.

A guidare il progetto sarà Charlie Covell, già autrice e showrunner di The End of the F**ing World*, che vestirà i panni sia di sceneggiatrice che di produttrice esecutiva. Al suo fianco, in veste di produttori esecutivi, ci saranno Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson sotto l’etichetta Story Kitchen, insieme ai team di LuckyChap e Square Enix. Amazon MGM Studios si occuperà della produzione.

La trama della serie seguirà fedelmente le vicende del primo capitolo, uscito nel 2015 e acclamato per la sua scrittura emotiva e le tematiche mature. La protagonista Max, studentessa di fotografia, scopre di avere il potere di riavvolgere il tempo dopo aver salvato la sua amica d’infanzia Chloe.

Le due si ritroveranno a indagare sulla misteriosa scomparsa di una compagna di scuola, svelando i lati oscuri della cittadina di Arcadia Bay e affrontando scelte destinate a cambiarle per sempre.

“È un grande onore adattare Life Is Strange per Amazon MGM Studios,” ha dichiarato Covell. “Sono una fan del gioco e non vedo l’ora di condividere la storia di Max e Chloe con vecchi e nuovi spettatori.”

Il franchise ha raggiunto oltre 20 milioni di giocatori nel mondo e comprende, oltre al titolo originale, prequel e seguiti come Before the Storm, Life Is Strange 2 e True Colors. L’ultimo capitolo, Double Exposure, è uscito nel 2024 riportando Max al centro della narrazione (qui la recensione).

Con questa produzione, Prime Video continua a puntare forte sulle trasposizioni videoludiche, dopo i successi di Fallout e i progetti in arrivo legati a Tomb Raider, God of War e Mass Effect.