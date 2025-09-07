Hot Toys e Sideshow hanno ufficialmente annunciato l’apertura dei preordini per una nuova e attesa action doll in scala 1:6 dedicata a Star Wars: The Clone Wars. Si tratta del Clone Trooper Sergeant Hound, direttamente dalla quinta stagione della celebre serie animata, proposto insieme al suo inseparabile compagno, il Massiff.

Sergeant Hound - Hot Toys

Il sergente Hound si distingue all’interno delle forze di sicurezza di Coruscant, ed è ora pronto a entrare nelle collezioni con la consueta cura nei dettagli che contraddistingue la linea Hot Toys. La figure, alta circa 30 cm, è dotata di un’armatura accuratamente dipinta e arricchita da effetti di usura realistici, che ne esaltano la fedeltà rispetto al modello visto sullo schermo. Il set include inoltre un assortimento di mani intercambiabili e un ricco comparto di accessori, tra cui un fucile blaster, due pistole blaster e una base espositiva personalizzata.

Il vero punto di forza di questa proposta è senza dubbio il Massiff, la creatura simile a un cane che accompagna Hound nelle missioni. Il modello è stato realizzato con grande attenzione per il realismo e presenta una mascella articolata, oltre a snodi posizionati sulle zampe, che ne ampliano le possibilità di posa e lo rendono perfetto per diorami e display dinamici.

Questa nuova uscita va ad arricchire ulteriormente la prestigiosa linea di Hot Toys dedicata all’universo di Star Wars, che negli anni ha conquistato collezionisti di tutto il mondo grazie alla qualità dei materiali, alla precisione delle sculture e alla fedeltà assoluta alle fonti originali.

Data di uscita

L’action doll di Sergeant Hound con Massiff è già disponibile per il preordine tramite il distributore ufficiale europeo Heo, con un’uscita fissata per la fine del 2026. Un’aggiunta che si preannuncia imperdibile per i collezionisti della linea Hot Toys e per tutti gli appassionati della galassia lontana lontana.