La serie TV di God of War ha trovato il suo nuovo sceneggiatore

La serie TV di God of War dovrà prendersi molto più tempo del previsto: dopo quasi due anni dall'annuncio ufficiali, i lavori sono infatti ripartiti da zero.

Nelle scorse giornate vi abbiamo infatti segnalato l'addio a sorpresa degli sceneggiatori ingaggiati inizialmente, che avevano già preparato numerosi script già approvati da Sony e Prime Video per la produzione.

Ma qualcosa deve essere improvvisamente cambiato da allora, in quanto la produzione ha deciso di portare l'adattamento di God of War in una direzione totalmente diversa da quella prevista inizialmente.

Di conseguenza, se prima era stato promesso un adattamento estremamente fedele al videogioco PS4 (che trovate su Amazon), nei prossimi giorni potrebbe essere possibile attendersi qualche novità.

Secondo quanto riportato da Deadline, adesso sappiamo il nome dello sceneggiatore incaricato di portare avanti questa visione: si tratta di Ronald D. Moore, noto soprattutto per avere già lavorato su Battlestar Galactica.

Lo sceneggiatore aveva già collaborato per diversi anni con Sony TV, ma questo sarà il suo primo progetto dopo il suo ritorno reso ufficiale a giugno.

Per il momento non è chiaro quale sarà l'effettiva direzione della nuova serie TV di God of War, ma adesso si potranno iniziare a muovere i primi passi.

Ci vorrà ancora tantissimo tempo prima di poterne sapere di più, ma vi terremo aggiornati non appena scopriremo dettagli al riguardo.