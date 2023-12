La nuova Xbox potrebbe uscire prima del previsto

Dopo aver recentemente lanciato il modello da 1TB di Series S, potrebbe essere in arrivo l'annuncio di una nuova console Xbox nei prossimi mesi, a giudicare dalle anticipazioni di un noto dataminer.

Le indiscrezioni arrivano da Kepler, noto per le sue affidabili anticipazioni dal mondo di AMD e arrivate in seguito al clamoroso mega-leak che svelò piani per nuove console next-gen.

Alcuni commenti fatti lo scorso settembre erano passati praticamente inosservati, ma sono stati ripescati dal forum ResetEra, accendendo le speculazioni: il dataminer sostiene infatti che una nuova console Xbox non sarebbe affatto così distante.

In base a quanto dichiarato da Kepler, pare che la cosiddetta "Xbox-next", come è stata appunto rinominata la presunta nuova console, «non è così lontana» e sarebbe prevista prima del 2028, data che sembrava essere stata indicata da Phil Spencer per un'eventuale prossima generazione.

Non è tuttavia chiaro se si tratti con precisione del nuovo modello di Xbox Series X (che trovate scontata su Amazon) anticipato dal leak o se si tratti di qualcosa di totalmente diverso: il dataminer ha infatti commentato le anticipazioni arrivate in seguito alla causa dell'FTC sostenendo di aver sentito cose ben diverse da quelle mostrate nei documenti.

Ciò gli ha fatto domandare se si trattasse di progetti cancellati: ipotesi suggerita anche dallo stesso Phil Spencer, che aveva avvisato i fan su come quei piani non dovrebbero essere considerati attuali.

Ovviamente, trattandosi di indiscrezioni non confermate, vi invitiamo a prendere come di consueto il tutto con le dovute precauzioni, ma sarà interessante scoprire se effettivamente ci siano nuovi piani per console Xbox diverse da quelle in commercio.

Continueremo a tenere monitorata la situazione e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo: vedremo se i fan Xbox potranno aspettarsi nuove console a breve oppure no.

Per quel che vale, già a suo tempo Phil Spencer aveva chiarito che non è previsto alcun modello Pro in tempi brevi: se davvero ci sarà una nuova console, potrebbe essere una revisione sullo stile di PS5 Slim. Come, effettivamente, lo era proprio il modello del mega-leak in questione.