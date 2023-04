La nuova serie TV di PlayStation si svela con il primo poster

Twisted Metal è la prossima serie TV ispirata al mondo dei videogiochi, e dopo tanti anni di rumor finalmente è arrivato (almeno) il primo poster.

Dopo aver smaltito da poco la fine della serie dedicata a The Last of Us, che nel caso potete riscoprire anche comprandolo su Amazon, è il momento di prepararci ad una nuova produzione.

Si è parlato per la prima volta del progetto della serie TV di Twisted Metal nel 2019, con un annuncio buttato lì quasi per caso.

E ora, insieme alle rassicurazioni sul tenore violento e grottesco dello show, arrivano nuove informazioni interessanti.

We have the exclusive new poster for @Peacock’s #TwistedMetal show starring Anthony Mackie.



The teaser trailer drops Friday! https://t.co/DDXNXG0VxD pic.twitter.com/ktYebJN6M0 — IGN (@IGN) April 27, 2023

IGN US ha infatti svelato in esclusiva il primo poster di Twisted Metal, dove potete vedere Anthony Mackie pronto a fare follie con la sua auto.

La serie è ufficialmente descritta come "una commedia d'azione ad alto numero di ottani" con Anthony Mackie e Stephanie Beatriz.

Oltre a Mackie e Beatriz, il cast include Joe Seanoa (AEW), Will Arnett (Arrested Development) e Thomas Haden Church (Spider-Man: No Way Home).

Per altro, oltre al coloratissimo poster, l'altra bella notizia è che il primo teaser trailer di Twisted Metal debutterà online domani, venerdì 28 aprile.

Sebbene sia ispirato alla classica serie di giochi per PlayStation, lo show è basato su una versione originale di Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) e scritto da Michael Jonathan Smith (Cobra Kai).

Secondo la sinossi ufficiale, la serie seguirà "un estraneo chiacchierone a cui viene offerta una possibilità per una vita migliore, ma solo se riesce a consegnare con successo un pacco misterioso attraverso una terra desolata post-apocalittica".

Questa nuova produzione è solo l'ennesima di una lunga serie futura, perché PlayStation ha in cantiere già tantissimi prodotti tra TV e cinema.

Che si affiancheranno al successo spropositato che Nintendo ha avuto con Super Mario Bros. Il Film, che a suo modo sarà il primo di un'altra lunga serie.