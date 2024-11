La nuova IP Capcom ha deluso le aspettative

Capcom ha recentemente confessato, quasi con rassegnazione, che Kunitsu-Gami: Path of the Goddess non è riuscito a decollare in termini di vendite, nonostante le recensioni entusiaste e una buona accoglienza del pubblico.

La casa di Resident Evil (serie che trovate anche su Amazon) ha infatti inanellato diversi successi negli ultimi anni, ma a quanto pare non è tutto oro ciò che luccica.

Kunitsu-Gami era un gioco che aveva tutte le carte in regola, almeno sulla carta: ispirato al folklore giapponese, affascinante per la sua atmosfera e forte di un Metascore di 80 e di una valutazione “Molto positiva” su Steam.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è un'opera rara, per un mercato moderno dominato da cloni e dall'appiattimento della creatività.»

Ma allora, cos’è andato storto? Come riportato da Automaton, Capcom ha lasciato intendere che il marketing, stavolta, ha fallito.

Una strategia poco incisiva, incapace di generare quell’interesse pre-lancio che spesso fa la differenza tra un successo clamoroso e un titolo che passa inosservato.

Ma non è solo questione di campagna pubblicitaria: il pubblico di oggi è abituato a una sovrabbondanza di titoli, e far emergere un gioco, soprattutto uno che non appartiene a un franchise consolidato, è diventato un’impresa titanica.

Forse, la vera domanda è questa: c’è ancora spazio per la sperimentazione, o l’industria sta diventando una fiera di sequel e remaster?

Mentre Path of the Goddess faticava, le sue “vecchie glorie” non hanno tradito. Dead Rising Deluxe Remaster (recensito qui) e Marvel vs. Capcom Fighting Collection sono rimasti fedeli alle attese, confermando che le radici, almeno in questo settore, sembrano resistere più dei rami nuovi.

Ed è proprio su queste radici che l’azienda continua a puntare per raggiungere gli obiettivi di fine anno.

La fiducia, dicono, non manca, e forse non è nemmeno del tutto mal riposta, considerando l’arrivo imminente di Monster Hunter Wilds, un titolo che da solo potrebbe raddrizzare l’andamento delle vendite in casa Capcom (e noi lo abbiamo provato).