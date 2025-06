Secondo voi l'estate di GCC Pokémon Pocket poteva trascorrere tranquilla? Ovviamente no, perché nel boschetto di Eevee è tempo di andare a caccia di tante altre carte digitali da aggiungere alla collezione.

The Pokémon Company ha annunciato oggi l'imminente arrivo di una nuovissima espansione, interamente dedicata a uno dei Pokémon più amati e versatili. Eevee e le sue numerose evoluzioni saranno protagonisti ovviamente de "Il Bosco di Eevee", il nuovo set che promette di portare una ventata di freschezza e sarà disponibile a partire dal 26 giugno.

Eevee e tutte le sue otto evoluzioni saranno raffigurate in modi unici. Le carte sono state concepite per esaltare le espressioni vivaci e personalità dinamiche di questi Pokémon iconici, che prenderanno vita attraverso splendide illustrazioni promettendo di deliziare sia i collezionisti che i giocatori.

L'attenzione ai dettagli artistici mira a rendere ogni carta un vero e proprio pezzo da collezione, capace di trasmettere il fascino unico di ogni singola evoluzione.

Per offrire un assaggio di ciò che attende i giocatori, un nuovo trailer contenente un'anteprima delle buste di espansione a tema "Il Bosco di Eevee" è già stato reso disponibile.

Per celebrare il lancio di questa attesissima espansione, The Pokémon Company ha in serbo un regalo speciale per i fan.

Prossimamente, sarà possibile ottenere una copertina e uno sfondo inediti all'interno del gioco, anch'essi raffiguranti Eevee e le sue adorabili forme evolute. Questi elementi cosmetici permetteranno ai giocatori di personalizzare ulteriormente la propria esperienza digitale, immergendosi ancora di più nel mondo incantato de "Il Bosco di Eevee".

Questa è l'ennesima espansione che contribuirà al successo strabordante di GCC Pokémon Pocket, i cui numeri sono davvero assurdi dal lancio ad oggi.

Il quale ha già ispirato una discreta concorrenza, perché Sonic si prepara a lanciare anche il suo gioco di carte collezionabili digitali.