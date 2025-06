L'enorme successo ottenuto da GCC Pokémon Pocket, ancora oggi inarrestabile e sempre alle prime posizioni tra le app più remunerative, ha dimostrato che c'è un ampio pubblico su smartphone desideroso di collezionare carte virtuale e mettersi alla prova contro altri giocatori online.

Non è dunque così sorprendente scoprire che altri publisher hanno preso nota e che adesso stiano tentando di contrastare il suo dominio, anche se Pocket dalla sua ha la potenza di un brand con un enorme successo anche con le carte da gioco vere e proprie (se volete iniziare a collezionarle, vi consigliamo un mazzo lotte in offerta su Amazon).

Dopo che Bandai Namco ha già annunciato nelle scorse settimane il suo gioco di carte mobile a tema Digimon, ecco che anche SEGA ha deciso di lanciare il suo guanto di sfida e non poteva che farlo mettendo in campo Sonic the Hedgehog.

Come riportato da Siliconera, SEGA ha infatti annunciato ufficialmente Sonic Blitz, un nuovo gioco di carte per smartphone che vedrà come protagonisti Sonic e i suoi tanti compagni di avventure.

Il titolo sviluppato da Rovio, autori di Angry Birds, ci vedrà costruire mazzi di carte con protagonisti e antagonisti della serie, ognuno dei quali avrà un valore di vita e attacco, oltre ad alcune abilità speciali uniche.

Le carte andranno schierare in due diverse "Lane" e, alla fine di ogni turno, i giocatori dovranno scegliere con quali personaggi effettuare un "Dash": l'obiettivo è cercare di ridurre la salute del nostro avversario a zero per vincere la partita.

Al momento Sonic Blitz è già giocabile nel solo territorio delle Filippine come parte di un test tecnico: di seguito potete trovare un video gameplay registrato dal canale YouTube MD Gamestation, in modo da avere un'idea di cosa aspettarci.

Attualmente non è stata annunciata alcuna data di uscita definitiva per il titolo mobile, né è stato confermato se il Technical Test verrà reso disponibile anche sul mercato italiano.

In ogni caso, sembra che la concorrenza di GCC Pokémon Pocket si stia facendo decisamente agguerrita e non mi stupirei se nelle prossime settimane dovessero arrivare altri annunci dello stesso calibro.

Vi terremo ovviamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più su questo ambizioso progetto.