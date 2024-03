L'annuncio di The Last of Us Part II su PC sarebbe imminente

L'indiscrezione non è affatto una sorpresa vedendo cosa sta facendo PlayStation con le sue esclusive su PC, e The Last of Us Part II sembra davvero che sarà il prossimo titolo che diventerà multipiattaforma.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo comunicato, infatti, l'annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno della release su PC di Ghost of Tsushima, da sempre uno dei baluardi della biblioteca delle console PlayStation.

L'annuncio era arrivato da una soffiata di un insider che aveva predetto con precisione chirurgica l'arrivo del post sul PlayStation Blog, e che stavolta si ripete con The Last of Us Part II in versione PC.

Si tratta di Silknight, uno dei tanti nomi che anticipa gli annunci del mondo dei videogiochi, che stavolta fornisce un aggiornamento sull'eventuale porting di The Last of Us Part II.

«Il prossimo gioco per PC di Sony è The Last Of Us Part 2 Remastered. Il suo annuncio è previsto per il mese prossimo, anche se la data esatta non è nota. Ci sarà un periodo più lungo del solito tra la data di annuncio e il giorno del rilascio.»

Ovviamente questa rimane una voce non confermata ma, vista l'affidabilità dell'insider (che aveva già parlato anche di The Last of Us Part II su PC) è lecito pensare che sia andato se non altro molto vicino a quella che sarà la verità.

Dopo la release dedicata per l'attuale generazione, con cui il capolavoro di Naughty Dog è sbarcato su PlayStation 5 in edizione dedicata che trovate su Amazon, The Last of Us Part II sembra essere in arrivo su PC.

Vedendo cosa è successo con Ghost of Tsushima, per altro, non abbiamo dubbi che The Last of Us Part II possa essere allo stesso modo un best-seller su Steam nel momento in cui verrà ufficializzato o meno questo porting.