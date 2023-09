La data di uscita del sequel di Cyberpunk 2077 non sarebbe dietro l'angolo

Phantom Liberty sarà disponibile su PC, PS5 o Xbox Series X|S il 26 settembre prossimo, ma gli occhi dei fan sono ora puntati sul sequel vero e proprio di Cyberpunk 2077.

Il gioco di CD Projekt (che trovate su Amazon) sta infatti per finire ufficialmente la sua corsa, dopo un lancio che definire problematico è poco.

Questo senza contare che i fan stanno facendo di tutto per rendere il gioco ancora più bello da vedere.

Ora, come riportato anche da GamingBible, secondo i calcoli la data di uscita del sequel di Cyberpunk 2077 potrebbe essere abbastanza lontana, nonostante tutto.

Sappiamo che CDPR sta iniziando a lavorare su The Witcher 4, ed è lecito quindi aspettarsi che Project Orion (questo il nome in codice del sequel di CP2077) diventi l'obiettivo principale del team polacco di lì a poco.

CD Project ha confermato che Project Orion entrerà in pre-produzione dopo l'uscita di Phantom Liberty.

Considerando che Cyberpunk 2077 è entrato in pre-produzione dopo l'uscita di The Witcher 3: Blood and Wine nel 2016, per poi uscire nel 2020, questo significa che ha avuto un ciclo di sviluppo di quattro anni.

Se Project Orion sta entrando in pre-produzione ora, potrebbe ragionevolmente uscire nel 2027, sebbene il 2028 è forse l'anno più probabile. Staremo a vedere se CD Projekt aggiornerà sullo stato dei lavori entro breve, magari rivelando le prime informazioni sul gioco.

Restando in tema, Cyberpunk 2077 ha da poco ottenuto un'altra mod che, grazie alle librerie di OpenAI, rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.

Inoltre, il gioco di CDPR ha ricevuto un'impressionante mod in terza persona che consente di esplorare Night City da una prospettiva completamente nuova.

Infine, ricordiamo anche che alcune settimane fa qualcuno ha deciso di dare vita a ben tre nuove missioni della trama principale del gioco.