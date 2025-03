La Collector's Edition di GTA 6 potrebbe costare tantissimo

Secondo Anurag Reddy, analista dell'industria, l'edizione da collezione del prossimo Grand Theft Auto VI potrebbe costare ben 250 dollari.

Questo dato si basa su un report della società di ricerche di mercato DFC Intelligence, che prevede una forte domanda del gioco, con circa 10-15 milioni di pre-ordini tra i 70 e i 150 dollari ciascuno, per un incasso totale che potrebbe raggiungere il miliardo di dollari.

Reddy aggiunge che l'edizione da collezione, pur non essendo stata annunciata ufficialmente da Rockstar Games, potrebbe includere contenuti esclusivi come artbook e bonus in-game per i fan più appassionati.

Anche se al momento non ci sono conferme, sarebbe sorprendente se Rockstar non offrisse una versione speciale, dato che titoli precedenti come Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon) e Red Dead Redemption 2 avevano entrambe delle edizioni da collezione.

La domanda più interessante riguarda proprio il prezzo, che, secondo alcuni, potrebbe essere intorno ai 250 dollari, ma potrebbe variare a seconda dei contenuti.

L'edizione da collezione di GTA V aveva infatti un prezzo di 149,99 dollari e, con l'anticipato aumento del prezzo base del gioco, è possibile che il costo dell'edizione speciale sia più vicino ai 200 dollari. Non resta che aspettare e vedere.

Certo, un'edizione da collezione di GTA VI potrebbe diventare un must-have per molti fan, ma la cifra di 250 dollari sembra davvero alta.

L'inclusione di contenuti esclusivi e gadget fisici potrebbe giustificare il prezzo, ma è interessante vedere come questi articoli possano aumentare ulteriormente il valore del gioco nel mercato secondario, dove probabilmente troveranno un pubblico disposto a sborsare cifre ben superiori.

Del resto, considerando che in molti pensano che GTA VI sia davvero costato 2 miliardi di dollari (dato a quanto pare sbugiardato), la cosa non sorprende più di tanto.

