GTA 5 potrebbe tornare gratis su Game Pass

Sono ormai passati alcuni anni dall'ultima volta che Grand Theft Auto V ha fatto parte della libreria di Xbox Game Pass.

Ora, un recente aggiornamento del launcher di Rockstar Games potrebbe indicare che il celebre titolo (che trovate anche su Amazon) tornerà presto nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.

Già nel 2024 erano emerse indiscrezioni in merito a un possibile ritorno di GTA 5 su Game Pass per PC, con alcune segnalazioni che mostravano un'icona dedicata nel backend della piattaforma.

Tuttavia, non ci furono ulteriori sviluppi concreti e la notizia finì nel dimenticatoio.

Ora, un noto insider del mondo Rockstar, conosciuto come Tez2 sui social, ha riportato che l'ultima versione del launcher ha introdotto il supporto per l’app Xbox su PC, una mossa che lascia intendere un'apertura verso il Game Pass.

L'interesse attorno a GTA 5 è ancora altissimo, nonostante l'uscita di GTA 6 sia sempre più vicina, prevista per il 2025. Ha dunque senso che Take-Two voglia sfruttare il momento per incrementare ancora di più l'hype attorno al franchise, magari attirando nuovi giocatori con l'inserimento temporaneo di GTA 5 su Game Pass.

Storicamente, la permanenza del titolo nel catalogo è stata di pochi mesi alla volta, quindi, se dovesse tornare, è probabile che ciò avvenga nella parte centrale dell'anno.

Ovviamente, queste rimangono solo speculazioni e non ci sono conferme ufficiali da parte di Rockstar Games o Microsoft. Tuttavia, se siete tra coloro che vorrebbero rigiocare GTA 5 senza acquistarlo nuovamente, potrebbe valere la pena tenere d’occhio gli annunci futuri.

Non sarebbe una sorpresa vedere GTA 5 tornare su Game Pass, considerando che Rockstar ha sempre utilizzato strategie di marketing intelligenti per mantenere vivo l’interesse attorno ai suoi titoli.

Tuttavia, con GTA 6 in arrivo, mi chiedo se non sia il momento di lasciarsi alle spalle il capitolo precedente e concentrarsi sul futuro.

Certo, per chi non ha mai giocato al quinto capitolo, potrebbe essere una buona occasione, ma per chi lo ha già vissuto in tutte le sue salse, il desiderio di novità comincia a farsi sentire. E se vi va, perché non dare una chance alla Enhanced Edition?