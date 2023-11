La carta di credito di Red Dead Redemption 2 esiste davvero

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è un titolo amato da migliaia di giocatori, sebbene qualcuno ora si sia spinto oltre.

L'ormai leggendario titolo western (che trovate su Amazon a prezzo molto basso) è infatti un gioco supportato da una miriade di appassionati sfegatati.

Basti pensare al fan che di recente ha rilasciato una mod che aggiunge eventi casuali per rendere l'open world più dinamico e vivo.

Ora, come riportato anche da GameRant, qualcuno è andato ancora oltre e ha fatto realizzare una vera e propria carta di credito a tema RDR2.

Mammaddev, un utente di Reddit, ha condiviso la carta di credito in questione, che su un lato presenta il protagonista Arthur Morgan tratto dall'artwork ufficiale.

Ma non solo: la carta mostra anche una citazione di Arthur, che dice: «Siamo ladri, in un mondo che non ci vuole più».

Sull'altro lato, dove vengono visualizzati i dati della carta dell'utente, si vede emergere all'orizzonte l'intera banda di Van der Linde.

Per fortuna il fan ha avuto il buon senso di oscurare completamente i dati della carta, cosa che avrebbe potuto avere esiti disastrosi nell'eccitazione di mostrare il design.

Gli altri giocatori che hanno partecipato al thread hanno apprezzato il design delal carta, e molti si sono sorpresi del fatto che la banca abbia permesso all'utente di utilizzarla.

Tuttavia, hanno notato l'ironia di una carta di credito che include una citazione sull'essere un ladro: secondo Mammaddev, ci sono voluti infatti numerosi tentativi prima che la banca gli permettesse di creare la sua carta di credito personalizzata per Red Dead Redemption 2.

