Kojima ha visto Venom 3, e a quanto pare è andata male

Il celebre game designer Hideo Kojima è un grande appassionato di film, e a quanto pare ha visto Venom: The Last Dance in IMAX, come annunciato su Twitter insieme a una foto di sé al cinema e due poster del film.

Il papà di Metal Gear Solid (serie che trovate su Amazon) non ha infatti mai nascosto di essere amante della settima arte.

Del resto, proprio Kojima ha annunciato di aver firmato con l'agenzia hollywoodiana WME per preparare l'espansione dello studio oltre i videogiochi e tenendo a mente film, TV e musica.

Tuttavia, il suo commento su Venom si è limitato a questa semplice dichiarazione, senza ulteriori elaborazioni o approfondimenti (via GamesRadar).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questa brevità è stata interpretata dai fan come un segnale che il film non sia piaciuto a Kojima.

Il designer è infatti noto per scrivere recensioni entusiastiche di circa 200-300 parole quando apprezza un'opera, mentre si limita a dichiarazioni concise quando non è rimasto colpito.

La reazione di Kojima sembra allinearsi con il giudizio generale della critica, che ha assegnato al film solo il 37% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Nonostante l'apparente tiepida accoglienza da parte di Kojima e della critica, Venom: The Last Dance ha comunque ottenuto un discreto successo al botteghino, incassando 175 milioni di dollari in tutto il mondo nel weekend di apertura.

Il film conclude la trilogia dedicata alle avventure simbiontiche di Tom Hardy.

In un tweet successivo, Kojima ha invece elogiato il film tedesco Gondola del 2023, definendolo il migliore visto finora quest'anno.

Questo contrasto nelle reazioni del designer giapponese ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul suo giudizio negativo riguardo all'ultimo capitolo di Venom.

Venom: The Last Dance è attualmente nelle sale cinematografiche italiane. Restando in tema, alcune settimane fa Hideo Kojima ha parlato della lavorazione del film di Death Stranding con A24, confidando di voler puntare all'autorialità.