Kirby Star Allies: Una serie di video ci mostra 10 minuti di gameplay

Il canale YouTube “Game and Vlog” ha pubblicato alcuni video che presentano 10 minuti di gameplay tratti da Kirby: Star Allies e che potete vedere come di consueto nel player sottostante.Il titolo sarà lanciato il prossimo 16 marzo in tutto il mondo per Nintendo Switch.Vi ricordiamo che di recente abbiamo proposto sulle nostre pagine un’anteprima dedicata a Kirby Star Allies, in cui vediamo tutti i dettagli del gioco.Friend Abilities: Splash Curling and Chumbrella

Friend Circle & Sunset Prelude to King Dedede

VS King Dedede: Full Boss Fight with Buff Dedede

VS Whispy Woods and Kirby’s Victory Dance

Fonte: Gematsu