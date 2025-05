Epic regala 3 giochi gratis misteriosi la prossima settimana

Come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno Epic Games Store riporta in scena una delle sue iniziative più attese dagli appassionati: i giochi misteriosi.

A partire da giovedì 22 maggio, la piattaforma digitale di casa Epic verranno regalati ben tre titoli avvolti nel mistero.

Come da copione, i titoli non verranno svelati in anticipo: saranno completamente gratuiti e riscattabili per un periodo limitato, ma una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre.

L’iniziativa coincide con le offerte primaverili dello store ed è ormai un appuntamento imperdibile per chi ama espandere la propria collezione senza spendere nulla.

In passato, eventi simili hanno portato in regalo titoli del calibro di GTA V, Control, Death Stranding e Borderlands 3 – un motivo in più per tenere alta l’attenzione.

I tre giochi misteriosi saranno disponibili a partire dal 22 maggio alle 17:00 e andranno a sostituire l’attuale offerta gratuita, ancora riscattabile fino a quell’ora. Da lì in poi, ogni settimana si scoprirà uno o più nuovi titoli da aggiungere alla propria libreria.

In maniera davvero simile a quanto offerto da Xbox Game Pass, disponibile anche su Amazon a prezzi niente male, tutti gli utenti Epic con un account attivo possono quindi riscattare il tutto a costo zero ogni settimana.

Epic continua così a espandere il proprio catalogo e a mantenere vivo l’interesse per lo store, tra nuove esclusive e continui aggiornamenti al launcher.

Personalmente, trovo che questa iniziativa dei giochi misteriosi sia uno dei momenti più divertenti dell’anno per chi ama i videogiochi. Non si tratta solo di ricevere qualcosa gratuitamente – che di per sé è già un bel regalo – ma del gusto dell’attesa, delle ipotesi che si fanno in rete, e di quel pizzico di sorpresa.

Nell’attesa di scoprire cosa ci riserverà questa edizione, potete anche dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alla promozione settimanale: lì trovate la lista completa di tutti i giochi offerti gratuitamente dallo store dal 2018 a oggi.