Kingdom Come: Deliverance II anche in italiano? Ecco tutte le lingue

Buone notizie per i videogiocatori in attesa di Kingdom Come: Deliverance II, il seguito del celebre gioco di ruolo di stampo medievale di casa Warhorse Studios.

Con un post comparso sui suoi profili social, il team ha fatto sapere che il gioco sarà ufficialmente anche in italiano, almeno per quanto riguarda i suoi testi. Per il doppiaggio, invece, bisognerà accontentarsi dell'inglese, o se preferite di ceco, francese, tedesco, giapponese o spagnolo.

«Siamo felici di annunciare le lingue del gioco!» hanno scritto su Twitter gli sviluppatori, sottolineando che Kingdom Come: Deliverance II potrà contare sui sottotitoli in:

italiano

inglese

portoghese (Brasile)

ceco

francese

tedesco

giapponese

coreano

polacco

russo

cinese semplificato

spagnolo (Europa)

cinese tradizionale

turco

ucraino.

Per quanto riguarda il doppiaggio, le voci saranno presenti in:

inglese

ceco

francese

tedesco

giapponese

spagnolo (Europa).

Di seguito, potete vedere il tweet con l'infografica ufficiale diffusa dagli autori.

Annunciato qualche settimana fa, Kingdom Come: Deliverance II sarà il seguito ufficiale del titolo del 2015. Il nostro Silvio Mazzitelli ha partecipato a un evento stampa dove lo ha visto molto da vicino, in attesa del lancio atteso per quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.